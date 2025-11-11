Rezumatul dimineții(11.11.2025)

Dolarul american câștigă teren astăzi, în timp ce indicii bursieri americani se tranzacționează în mare parte la un nivel aproximativ plat după raliul de ieri, când acțiunile Nvidia au crescut cu peste 5% — cea mai bună performanță a acestora din aprilie. Piețele devin din ce în ce mai încrezătoare că închiderea guvernului american, care a atins o durată record, se apropie de sfârșit. Senatorii democrați au încălcat linia partidului pentru a ajunge la un acord cu republicanii, iar Senatul a adoptat o lege pentru a pune capăt impasului cu 60 de voturi pentru și 40 împotrivă. Proiectul de lege necesită acum aprobarea Camerei Reprezentanților și semnătura președintelui Donald Trump.

Cele mai importante date macroeconomice de astăzi sunt indicele ZEW privind sentimentul economic și condițiile actuale din Germania (12:00 ora României) și datele NFIB din SUA (13:00 ora României), care vor oferi mai multe detalii despre situația micilor întreprinderi americane, care angajează aproape jumătate din lucrătorii din SUA. Piața poloneză rămâne închisă astăzi din cauza Zilei Independenței, iar piețele canadiene sunt închise din cauza Zilei Comemorării.

Indicii bursieri europeni se tranzacționează ușor în scădere după o sesiune mai slabă în Asia, unde atât Nikkei din Japonia, cât și Hang Seng din Hong Kong au înregistrat scăderi. Indicele Economy Watchers din Japonia a crescut la 49,5, peste așteptările de 47,1 și valoarea anterioară de 47,5. Metalele prețioase înregistrează creșteri parțial datorită perspectivei redeschiderii guvernului, aurul tranzacționându-se la aproximativ 4.130 USD pe uncie, apropiindu-se de maximul din ultimele trei săptămâni. Mărfurile energetice sunt ușor în scădere, petrolul și gazul natural fiind astăzi sub presiune.

Veniturile Vodafone din prima jumătate a anului s-au ridicat la 19,61 miliarde de euro, ușor sub așteptările de 19,62 miliarde de euro, în timp ce datoria netă a scăzut la 25,94 miliarde de euro (estimare: 27,19 miliarde de euro). EBITDA ajustată a atins 5,73 miliarde de euro (estimare: 5,65 miliarde de euro). În trimestrul al doilea, veniturile din servicii au totalizat 8,47 miliarde de euro (estimare: 8,26 miliarde de euro), iar creșterea organică a veniturilor din servicii în Marea Britanie s-a situat la +1,2% (estimare: +1,58%). Compania se așteaptă ca fluxul de numerar liber ajustat (FCF) pe întreg anul să se situeze la limita superioară a intervalului de 2,4-2,6 miliarde de euro, iar EBITDA ajustată la limita superioară a intervalului de 11,3-11,6 miliarde de euro.

Pe piața criptomonedelor, Bitcoin rămâne peste pragul de 105.000 de dolari, iar Ethereum se tranzacționează la aproape 3.550 de dolari, deși majoritatea criptomonedelor au scăzut între 2% și 5%; de exemplu, Cardano a înregistrat o scădere de peste 3%.

Trump a avertizat că, dacă Curtea Supremă ar elimina tarifele comerciale, o astfel de măsură ar putea costa SUA peste 3 trilioane de dolari și ar putea afecta securitatea națională. Departamentul de Comerț al SUA a declarat că un grup mare de companii americane ar beneficia de relaxarea sancțiunilor și de reducerea tarifelor între Washington și Beijing. Potrivit The Information , Apple ar fi decis să amâne lansarea modelului iPhone Thin — o versiune puțin mai mică, cu o cameră și o baterie mai slabe. Între timp, miniștrii chinezi și canadieni au purtat discuții și au convenit că ambele economii ar trebui să consolideze cooperarea.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."