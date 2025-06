Rezumatul dimineții (12.06.2025)

Secretarul Trezoreriei, Bessent, a declarat în fața Congresului că Trump „probabil” va amâna aplicarea tarifelor prevăzute pentru 8 iulie. Țările care negociază cu bună-credință pot beneficia de prelungiri ale termenelor. În prezent, sunt în curs negocieri cu 18 țări. Cele care nu cooperează vor suporta consecințele.

În ciuda anunțului privind „90 de acorduri în 90 de zile”, până în prezent s-a ajuns doar la un acord preliminar cu Marea Britanie. Întârzierile suscită scepticism cu privire la ritmul și seriozitatea negocierilor. Bessent a subliniat că obiectivul SUA în relațiile cu China este comerțul echitabil. Problemele cheie rămân limitarea exporturilor chineze și echilibrarea deficitului comercial.

Potrivit rapoartelor Bloomberg, Trump intenționează să anunțe noi tarife unilaterale în următoarele două săptămâni. Nu au fost furnizate detalii. Această mișcare confirmă strategia sa comercială agresivă. Piețele așteaptă informații cu privire la țările și sectoarele care ar putea fi afectate de noile tarife.

Un sondaj realizat de Ministerul Finanțelor din Japonia a arătat o scădere bruscă a încrederii mediului de afaceri în trimestrul al doilea. Indicele marilor întreprinderi a scăzut la -1,9, iar indicele serviciilor la -0,5 — primele valori negative din ultimul an. Datele exercită presiuni asupra Băncii Japoniei pentru a menține politica actuală la reuniunea din 16-17 iunie.

Așteptările inflaționiste ale consumatorilor din Australia au crescut la 5,0% în iunie, de la 4,1% în mai — cel mai ridicat nivel din iulie 2023. Dacă tendința se menține, piețele ar putea începe să includă în prețuri o politică monetară mai restrictivă.

Au apărut informații potrivit cărora Israelul ar fi pregătit să atace instalații militare iraniene, determinând SUA să recomande cetățenilor săi să ia în considerare părăsirea regiunii.

În ciuda acestui fapt, negocierile nucleare dintre SUA și Iran sunt programate să aibă loc duminică. Mesajele contradictorii subliniază un nivel ridicat de incertitudine geopolitică. Prețurile petrolului au crescut inițial, dar nu au reușit să se mențină.

Banca Centrală Europeană a raportat că băncile centrale globale au continuat să cumpere aur la niveluri record în 2024. Ponderea euro în tranzacțiile valutare internaționale rămâne în jur de 19%, ceea ce îl face a doua monedă cea mai utilizată din lume.

Vicepreședintele Chinei, Han Zheng, s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron, exprimând intenția Chinei de a aprofunda cooperarea cu UE. El a subliniat sprijinul pentru obiectivele multilaterale de dezvoltare și progresul durabil în țările insulare mici. Vizita a avut ca scop prezentarea rolului constructiv al Chinei pe scena internațională și contracararea influenței SUA.

Senatul a aprobat procedura legislativă pentru proiectul de lege privind monedele stabile (GENIUS Act) cu 68 de voturi pentru și 30 împotrivă. Proiectul de lege ar putea fi adoptat încă de săptămâna viitoare. Propunerea include cerința ca monedele stabile să fie garantate de obligațiuni ale Trezoreriei SUA. Administrația Trump susține proiectul de lege ca mijloc de consolidare a poziției globale a dolarului.

