Rezumatul dimineții (12.08.2025)

Creșteri au fost înregistrate în principal pentru indicii chinezi, datorită prelungirii cu 90 de zile a negocierilor comerciale cu SUA. Indicii australieni și japonezi au crescut, în timp ce piețele de capital din Singapore și Vietnam au înregistrat scăderi.

Pe piața valutară, mișcările au fost limitate, dolarul american înregistrând o ușoară scădere înaintea publicării datelor privind inflația CPI de astăzi și după creșterile de luni.

SUA și China au convenit să prelungească cu 90 de zile armistițiul tarifar, amânând triplarea tarifelor și restricțiile comerciale reciproce până la 10 noiembrie. Ministerul Comerțului din China a amânat, de asemenea, adăugarea companiilor americane pe lista restricțiilor. Decizia a susținut piețele bursiere asiatice.

Banca Centrală a Australiei a redus rata dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază, de la 3,85% la 3,60%, invocând încetinirea inflației, o ușoară slăbire a pieței muncii și redresarea treptată a cererii private. Factorii de decizie au declarat că măsurile viitoare vor depinde de datele privind piața muncii, următorul raport important fiind așteptat joi. Reducerea a fost pe deplin anticipată, iar AUDUSD s-a menținut în apropierea nivelului de 0,6500.

Beijingul a anunțat că pe 13 august va prezenta noi programe de împrumuturi subvenționate pentru a stimula consumul gospodăriilor și a sprijini sectorul serviciilor. Aceste măsuri răspund la datele slabe privind cererea internă și vizează stabilizarea creșterii economice.

Indicele de încredere a întreprinderilor NAB din Australia a crescut la +7, cel mai ridicat nivel din 2022, susținut de puterea sectoarelor serviciilor și construcțiilor.

SUA presează China să quadrupleze achizițiile de soia ca gest de bunăvoință în cadrul negocierilor comerciale, dar Brazilia rămâne principalul furnizor pentru moment.

PIB-ul din Singapore a crescut în trimestrul al doilea cu 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoza era de 4,3%) și cu 1,4% față de trimestrul anterior, determinând autoritățile să majoreze prognoza de creștere pentru 2025 la 1,5-2,5%.

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington pe 25 august pentru a discuta despre cooperarea în domeniul securității și relațiile economice.

BofA consideră că Fed ar trebui să evite o reducere a ratei dobânzii în septembrie, indicând o inflație peste țintă și creșteri ale tarifelor care ar putea determina o creștere suplimentară a prețurilor. Banca nu prevede reduceri în 2025.

Președintele chinez Xi Jinping a purtat o convorbire telefonică cu președintele brazilian Lula, probabil pentru a discuta despre comerțul cu produse agricole.

