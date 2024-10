Rezumatul dimineții (12.09.2024)

Sesiunea de ieri de pe Wall Street s-a încheiat cu câștiguri solide ale indicilor, iar astăzi contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) au continuat mișcarea ascendentă de ieri. Nasdaq 100 a câștigat mai mult de 2% ieri, susținut de o revenire de 6% a acțiunilor Nvidia, S&P 500 a crescut cu mai mult de 1%, iar DJIA a crescut relativ puțin; cu 0,2%

Datele CPI de ieri din SUA pentru luna august au fost în mare parte în conformitate cu așteptările, inflația scăzând în ritm anual la 2,5% față de 2,9% în iulie; creșterea lunară de 0,3% a inflației de bază a fost o surpriză minimă, piețele așteptându-se la 0,2%.

Surpriza în creștere a fost din partea segmentului legat costurile cu locuințele, care nu este determinat de cerere. Inflația serviciilor excluzând locuințele a fost a doua cea mai scăzută din acest an; de asemenea, prețurile combustibililor au contribuit puternic la scăderea valorii, iar datele ar putea fi interpretată ca un semnal pentru începutul relaxării politicii Fed, începând din septembrie, cu o mulțime de spațiu pentru reducerile ratei

Câștigurile de pe piața chineză au fost mixte; Hang Seng a crescut cu peste 1,2%, datorită câștigurilor înregistrate de giganții tehnologici listați în Hong Kong, dar indicele CSI din China continentală a câștigat mai puțin de 0,2%, ceea ce indică faptul că persistă sentimentul negativ în ceea ce privește companiile naționale

Pe fondul unei reveniri a Nasdaq 100 din SUA, indicele Nikkei din Japonia a crescut cu peste 3%, iar Topix a câștigat 2%. Indicele de referință KOSPI din Coreea de Sud a înregistrat, de asemenea, câștiguri solide. În efect, indicele MSCI Asia-Pacific a crescut cel mai mult în aproape o lună, în timp ce Nikkei a oprit un declin de 7 ședințe

Yenul japonez pierde în fața dolarului în ciuda comentariilor hawkish ale lui Tamura de la Banca Japoniei, care a indicat că ratele din Japonia ar trebui să crească la 1% până în 2027, iar acesta probabil va fi nivelul la care se află în prezent rata neutră a dobânzii

Potrivit lui Tamura, piețele estimează un ritm foarte lent de creștere a ratelor BoJ, iar dacă bancherii decid să facă acest lucru, vor risca să majoreze ratele prea repede și vor fi probabil forțați să majoreze ratele brusc mai târziu. Tamura este cunoscut pentru poziția sa dură față de politica băncii.

Tamura consideră că tendința de creștere a salariilor în economie este constantă, în timp ce companiile japoneze transferă mai mult , decât de obicei costurile rezultate din importuri, către consumatori.

Membrul BoJ a subliniat, de asemenea, că țara se confruntă cu un deficit de forță de muncă pe piața muncii, creând presiuni inflaționiste suplimentare

Datele BOJ arată că rata de creștere a prețurilor bunurilor corporative din Japonia a încetinit pentru prima dată în opt luni. Prețurile bunurilor corporative din Japonia au crescut cu 2,5% YoY în august, față de 3,0% YoY în iulie.

USDJPY a scăzut cu aproape 600 pips, în urma comentariilor lui Tamura de la 142.9 la 142.3, dar mișcarea a fost acum ștearsă și perechea își continuă câștigurile

Printre materiile prime agricole, grâul este cel mai puternic câștigător în această dimineață. Sentimentul pe piața metalelor prețioase rămâne optimist, aurul câștigând 0,3%. RUTUSD a avansat un modest 0,04% și se tranzacționează ușor peste pragul de 1,10

Directorul general al Goldman Sachs, Solomon, a indicat că prognoza sa de bază este o reducere a ratei dobânzii în SUA cu 25 pb în septembrie, deoarece o decizie de 50 pb ar putea avea loc în circumstanțe ceva mai „extreme” pentru economie

