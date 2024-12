Rezumatul dimineții (12.12.2024)

Sentimentele de pe Wall Street au fost foarte pozitive ieri, Nasdaq 100 crescând cu aproape 1,9%. În centrul atenției pieței au fost acțiunile Broadcom, care au crescut cu mai mult de 6% după vestea că societatea se află în faza de proiectare și va produce cipuri AI pentru Apple; capitalizarea actuală a companiei este de 820 de miliarde de dolari. Indicele S&P 500 a crescut cu aproape 0,9%, în timp ce DJIA a pierdut mai mult de 0,2%.

Datele privind inflația CPI publicate ieri au arătat o creștere la o rată anuală de 2,7%, conform așteptărilor, în timp ce inflația CPI de bază a crescut la 3,3%;după publicarea acestor date, investitorii estimează o reducere aproape sigură a ratei Fed în decembrie și încă trei reduceri ale ratei pe parcursul anului 2025, deși pe fundalul noii administrații și al potențialelor tarife, acest pariu pare încă incert și s-ar putea schimba semnificativ. Randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani au crescut ieri ușor, la 4,28%

Starea de spirit din timpul sesiunii asiatice a fost în mod clar pozitivă. Indicele Hang Seng din China a câștigat aproape 2%;Nikkei din Japonia 1,4%, iar KOSPI din Coreea de Sud 1,6%. Indicele ASX din Australia pierde aproape 0,3%, ca urmare a datelor „hawkish” privind modificarea ocupării forței de muncă în Australia. Modificarea a fost de 35.600 față de nivelul așteptat de 25.000 și 15.900 anterior

EURUSD crește cu 0,18%, dolarul canadian câștigând cel mai mult față de dolarul american; perechea AUDUSD crește cu 0,75%, susținută de datele solide din economia Australiei

USDCHF scade ușor, deoarece piețele așteaptă decizia SNB de astăzi, programată la 10:30 ora României. Investitorii se așteaptă ca banca să reducă ratele cu 25 bps la 0,75%

Metalele prețioase sunt în creștere astăzi; argintul a crescut cu aproape 1%, iar platina și paladiul cu 1,5%. Aurul se tranzacționează peste pragul de 2.700 de dolari pe uncie.

Petrolul se tranzacționează în creștere ușoară, dar NATGAS câștigă 0,5%, la 3,36 USD/MMBtu. Volatilitatea mărfurilor agricole este limitată; contractele futures pentru grâu și soia pierd în jur de 0,6%.

Atenția piețelor este concentrată astăzi pe datele privind cererile de șomaj din SUA care vor fi publicate la 15:30 ora României, datele privind inflația prețurilor de producție (PPI) din noiembrie, în plus, Banca Centrală Europeană își va anunța deciziile de politică monetară. Piața se așteaptă ca banca să reducă ratele cu 25bp; o reducere de 50bp, deși nu imposibilă, este estimată la o probabilitate mult mai mică

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."