Rezumatul dimineții (13.01.2025)

Indicii din regiunea Asia-Pacific se tranzacționează într-o dispoziție mai pesimistă, reacționând la scăderile de vineri de pe piața bursieră din SUA, ca urmare a datelor solide privind ocuparea forței de muncă - raportul NFP.

Indicii din China nu înregistrează modificări majore pe parcursul sesiunii. CH50cash, CHN.cash și HK.cash se tranzacționează în jurul valorii de 0,0%.

Piața bursieră japoneză înregistrează scăderi. Indicele JP225 este în scădere cu 0,95% la 38.420 puncte. SG20cash din Singapore pierde 0,22%, iar AU200cash din Australia este în scădere cu 0,59%.

Contractele futures pe indicii europeni indică, de asemenea, o deschidere în scădere a sesiunii. Indicele DAX din Germania este în scădere cu 0,30%, UK100 se tranzacționează cu 0,20% mai jos, iar EU50 din Europa este în scădere cu 0,40%.

Presiunea asupra pieței bursiere continuă să vină de la întărirea dolarului, care câștigă încă 0,20% astăzi urcând la 109,693. Acesta este cel mai ridicat nivel de la începutul lunii noiembrie 2022. Presiunea este sporită și de randamentele obligațiunilor de trezorerie americane. Astăzi, randamentele pe 10 ani cresc la 4,76%, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023.

Ca urmare, în prima parte a zilei, contractele futures pe indicii americani extind pierderile de săptămâna trecută.

Philip Lane, economist șef și membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), a declarat că BCE se așteaptă la o redresare economică în Europa și la o îmbunătățire a consumului în 2025. El a adăugat, de asemenea, că este probabilă continuarea relaxării monetare de către bancă.

Tocmai această divergență între politicile monetare ale BCE și Fed este cea care menține scăderile suplimentare ale EURUSD, care pierde 0,30% astăzi, la 1,02171. Euro rămâne una dintre monedele mai slabe astăzi, în timp ce dolarul este una dintre cele mai puternice.

Cel mai important raport din această săptămână va fi cel privind inflația CPI din SUA care va fi publicat miercuri. În prezent, așteptările analiștilor indică continuarea creșterilor față de raportul din noiembrie. Un nivel mai ridicat al inflației ar putea fi un alt catalizator pentru menținerea situației actuale de pe piață.

Goldman Sachs consideră că înăsprirea sancțiunilor americane și britanice asupra petrolului rusesc ar putea împinge prețul peste 85 USD. Petrolul a crescut după anunțul de vineri privind înăsprirea sancțiunilor, câștigând astăzi încă 2,00%, ajungând la 81,33 USD pe baril.

Înainte de raportul puternic privind locurile de muncă din SUA de la sfârșitul săptămânii trecute, investitorii estimau o primă reducere a ratei dobânzii în luna iunie a acestui an și, în total, chiar posibilitatea a două reduceri de 25 bp în 2025. În prezent, contractele futures indică un total de doar ~26 puncte de bază pentru reducerile ratei din acest an, iar Fed nu ar lua o astfel de decizie până în Q4 2025.

Bitcoin a încercat să se mențină în jurul valorii de 95.000 USD pe parcursul weekendului. Cu toate acestea, odată cu începerea săptămâni, sentimentul mai negativ i-a afectat prețul. În prezent, Bitcoin este în scădere cu 0,65%, la 93.800 USD.

