Rezumatul dimineții (15.07.2025)

PIB-ul Chinei a crescut cu 5,2% în al doilea trimestru al anului 2025, ușor peste prognoza de 5,1%, dar sub nivelul de 5,4% înregistrat în primul trimestru. Biroul Național de Statistică al Chinei a recunoscut că economia se confruntă cu provocări atât externe, cât și interne, inclusiv instabilitatea globală și problemele structurale nerezolvate.

Producția industrială a crescut cu 6,8% față de aceeași perioadă a anului trecut în iunie, depășind așteptările și atingând cel mai rapid ritm din martie.

Vânzările cu amănuntul au încetinit la 4,8% de la 6,4% în mai. Investițiile în active fixe au crescut cu 2,8% în prima jumătate a anului 2025, sub previziuni. Aceste cifre reflectă o redresare inegală a economiei Chinei.

Banca centrală chineză a anunțat operațiuni de repo inversate în valoare de 1,4 trilioane de yuani (~195 miliarde de dolari), vizând lichiditatea pe termen scurt (scadențe la 3 și 6 luni).

Mark Zuckerberg a anunțat investiții de sute de miliarde de dolari în infrastructura de inteligență artificială, inclusiv în Project Hyperion și Meta Super Intelligence Labs. Viitoarele clustere Titaned sunt așteptate să fie lansate în 2026. Obiectivul Meta este de a domina dezvoltarea superinteligenței.

Goldman Sachs prevede că aurul va ajunge la 3.700 de dolari până la sfârșitul anului 2025 și la 4.000 de dolari până la jumătatea anului 2026. Previziunea se bazează pe cererea puternică a băncilor centrale (în principal din China), influxurile ETF și incertitudinea geopolitică.

Bank of America avertizează că tarifele de 30% propuse de Trump ar putea crește rata efectivă a tarifelor SUA cu 4 puncte procentuale. Ca urmare, Fed ar putea amâna sau renunța complet la reducerile de rate planificate pentru 2025.

Dolarul american a încheiat ziua în creștere față de majoritatea monedelor importante. Creșterea a fost determinată de noile amenințări ale lui Trump cu tarife de 30% pentru UE și Mexic.

Trump a amenințat cu tarife de 100% pentru produsele rusești dacă nu se ajunge la pace în termen de 50 de zile, împreună cu sancțiuni secundare pentru țările care cumpără petrol rusesc. El a dezvăluit, de asemenea, un nou pact de apărare NATO cu Ucraina, care include producția de sisteme Patriot și desfășurarea de echipamente militare americane.

Bitcoin a atins ieri un nivel record de 123.000 de dolari, apoi a scăzut la 116.500 de dolari și s-a stabilizat în jurul valorii de 117.500 de dolari.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."