Rezumatul dimineții (16.09.2024)

Volatilitatea piețelor bursiere în timpul sesiunii din regiunea Asia-Pacific este limitată din cauza sărbătorilor din Japonia și China. Piețele japoneze sunt închise astăzi pentru Ziua respectului pentru persoanele în vârstă, în timp ce piețele chineze vor rămâne închise până mâine din cauza Festivalului de la mijlocul toamnei.

Volatilitatea contractelor este limitată la +/- 0,30%. Piața din China se tranzacționează plat între -0,10% și 0,10%. Indicele Nikkei 225 din Japonia este în scădere cu 0,15%, în timp ce contractele pe indicele SG20cash din Singapore se tranzacționează cu 0,30% mai jos.

Contractele futures pe indicii europeni indică o deschidere plată pentru sesiunea de astăzi. Indicele DAX câștigă 0,10% la 18.720 de puncte, în timp ce indicele UK100 scade cu 0,10% la 8 280 de puncte.

Contractele futures pe indicii americani sunt la fel de puțin volatile, cu excepția indicelui US2000, care reflectă companiile cu capitalizare mică. US2000 câștigă 0,50% la 2.200 de puncte, creșterea fiind susținută de reducerile viitoare ale ratei dobânzii de către Fed în această săptămână.

Din punct de vedere istoric, indicele small-cap a înregistrat cele mai bune performanțe la începutul relaxării politicii monetare în SUA. Companiile mici sunt mai sensibile la o politică restrictivă, astfel încât începutul reducerilor ratelor crește speranțele investitorilor.

Volatilitatea pe piața valutară este la fel de scăzută, cu excepția dolarului american. Indicele USDIDX este în scădere cu 0,25%, la 100,5000 puncte, testând din nou limita inferioară a canalului de consolidare din ultimii doi ani. Reducerea ratei Fed și comunicarea lui Jerome Powell în timpul conferinței pot fi un catalizator pentru o nouă tendință descendentă a dolarului.

Aurul atinge un nou ATH la 2.588 dolari pe uncie, câștigând 0,25% astăzi. Analiștii UBS și-au confirmat previziunile optimiste pentru aur, indicând un potențial de creștere până la 2.700 de dolari până la mijlocul anului 2025.

Sâmbătă, China a publicat un set foarte slab de date economice. Am aflat, printre altele, despre șomaj, producția industrială și vânzările cu amănuntul. Datele au fost slabe, continuând tendința datelor din iulie. Creșterea producției industriale în China a încetinit la cel mai scăzut nivel din ultimele cinci luni în august, în timp ce vânzările cu amănuntul și prețurile locuințelor noi au continuat să scadă.

În august, producția industrială a crescut cu 4,5% de la an la an, încetinind de la un ritm de 5,1% în iulie și marcând cea mai lentă creștere din martie (așteptările erau de 4,8%). Vânzările cu amănuntul, un indicator cheie al consumului, au crescut cu numai 2,1% în august, în ciuda vârfului de călătorie din timpul verii, încetinind de la creșterea de 2,7% din iulie (așteptările erau de 2,5%).

Duminică, a avut loc probabil o a doua tentativă de asasinat asupra vieții lui Donald Trump. Incidentul a avut loc în jurul orei 14:00, ora locală, când agenții Serviciului Secret al SUA au observat un potențial asasin care îndrepta o armă de foc către Donald Trump, care juca pe un teren de golf. Au fost trase focuri de armă asupra asasinului, care a abandonat apoi pușca împreună cu două rucsacuri, o lunetă folosită pentru ochire și o cameră GoPro, înainte de a fugi într-un SUV. Asasinul a fost arestat. FBI a anunțat că tratează incidentul de la terenul de golf al lui Trump drept o „tentativă de asasinat” asupra fostului președinte.

Pe piața criptomonedelor, observăm o retragere care a avut loc ieri. Vineri după-amiază și sâmbătă, Bitcoin a reușit să se mențină peste nivelul de 60.000 de dolari. Cu toate acestea, duminică, presiunea de vânzare s-a dovedit prea puternică, iar prețurile au scăzut sub acest prag, la 58.400 de dolari. Ethereum pierde puțin mai mult, până la 2.280 de dolari.

