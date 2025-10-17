Rezumatul dimineții (17.10.2025)

Piețele bursiere asiatice au deschis sub presiune, indicii Nikkei, Hang Seng și Shanghai Composite fiind în scădere, în timp ce euro și francul elvețian s-au apreciat față de dolar, iar yenul japonez s-a depreciat pe fondul așteptărilor privind o posibilă intervenție a Băncii Japoniei.

Piețele bursiere asiatice au deschis sub presiune, indicii Nikkei, Hang Seng și Shanghai Composite fiind în scădere, în timp ce euro și francul elvețian s-au apreciat față de dolar, iar yenul japonez s-a depreciat pe fondul așteptărilor privind o posibilă intervenție a Băncii Japoniei.

Piețele bursiere asiatice au deschis sub presiune, indicii Nikkei, Hang Seng și Shanghai Composite fiind în scădere, în timp ce euro și francul elvețian s-au apreciat față de dolar, iar yenul japonez s-a depreciat pe fondul așteptărilor privind o posibilă intervenție a Băncii Japoniei.

Piețele bursiere asiatice au deschis sub presiune, indicii Nikkei, Hang Seng și Shanghai Composite fiind în scădere, în timp ce euro și francul elvețian s-au apreciat față de dolar, iar yenul japonez s-a depreciat pe fondul așteptărilor privind o posibilă intervenție a Băncii Japoniei.

Piețele bursiere asiatice au deschis sub presiune, indicii Nikkei, Hang Seng și Shanghai Composite fiind în scădere, în timp ce euro și francul elvețian s-au apreciat față de dolar, iar yenul japonez s-a depreciat pe fondul așteptărilor privind o posibilă intervenție a Băncii Japoniei.

Piețele bursiere asiatice au deschis sub presiune, indicii Nikkei, Hang Seng și Shanghai Composite fiind în scădere, în timp ce euro și francul elvețian s-au apreciat față de dolar, iar yenul japonez s-a depreciat pe fondul așteptărilor privind o posibilă intervenție a Băncii Japoniei.

Donald Trump și Vladimir Putin au discutat la telefon, printre altele, despre situația din Ucraina și propunerea ca Budapesta să fie locul de desfășurare a unui viitor summit, propunere care a fost primită pozitiv de Putin.

Donald Trump și Vladimir Putin au discutat la telefon, printre altele, despre situația din Ucraina și propunerea ca Budapesta să fie locul de desfășurare a unui viitor summit, propunere care a fost primită pozitiv de Putin.

Donald Trump și Vladimir Putin au discutat la telefon, printre altele, despre situația din Ucraina și propunerea ca Budapesta să fie locul de desfășurare a unui viitor summit, propunere care a fost primită pozitiv de Putin.

Donald Trump și Vladimir Putin au discutat la telefon, printre altele, despre situația din Ucraina și propunerea ca Budapesta să fie locul de desfășurare a unui viitor summit, propunere care a fost primită pozitiv de Putin.

Donald Trump și Vladimir Putin au discutat la telefon, printre altele, despre situația din Ucraina și propunerea ca Budapesta să fie locul de desfășurare a unui viitor summit, propunere care a fost primită pozitiv de Putin.

Donald Trump și Vladimir Putin au discutat la telefon, printre altele, despre situația din Ucraina și propunerea ca Budapesta să fie locul de desfășurare a unui viitor summit, propunere care a fost primită pozitiv de Putin.

Aspecte esențiale Donald Trump și Vladimir Putin au discutat la telefon, printre altele, despre situația din Ucraina și propunerea ca Budapesta să fie locul de desfășurare a unui viitor summit, propunere care a fost primită pozitiv de Putin.

Piețele bursiere asiatice au deschis sub presiune, indicii Nikkei, Hang Seng și Shanghai Composite fiind în scădere, în timp ce euro și francul elvețian s-au apreciat față de dolar, iar yenul japonez s-a depreciat pe fondul așteptărilor privind o posibilă intervenție a Băncii Japoniei.

Președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au purtat joi, 16 octombrie, o altă convorbire telefonică. În timpul conversației, Trump a propus Budapesta ca locație pentru un viitor summit, propunere care a fost primită pozitiv de Putin. Cei doi au discutat și despre situația din Ucraina, unde Putin a subliniat avantajul strategic al forțelor ruse și a avertizat asupra consecințelor furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina de către SUA.

Indicii americani au început sesiunea de ieri cu creșteri, dar majoritatea acestora au fost șterse în a doua jumătate a zilei. Din cauza închiderii guvernului, raportul PPI din septembrie probabil nu va fi publicat.

Astăzi, președintele Băncii Rezervei Federale din St. Louis, Alberto Musalem, are programată o declarație, la fel ca și economistul șef al Băncii Angliei, Huw Pill.

Piețele bursiere asiatice au deschis sesiunea de vineri sub o presiune evidentă, continuând sentimentul de slăbiciune de pe Wall Street. Indicele Nikkei 225 a pierdut 1,28%, Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 1,59%, iar Shanghai Composite s-a depreciat cu 1,00%. Indicele australian S&P/ASX 200 a înregistrat, de asemenea, o scădere, încheind ziua cu 0,75% sub închiderea anterioară.

Pe piața valutară, euro s-a apreciat față de dolar, depășind nivelul de 1,1710 USD/EUR, reflectând puterea relativă a euro și așteptările privind un ritm mai lent de relaxare monetară în Zona Euro.

Francul elvețian s-a apreciat, de asemenea, rata USD/CHF scăzând la aproximativ 0,7900, indicând o creștere a cererii de active refugiu.

Yenul japonez a rămas sub presiune, slăbind față de dolar și euro, alimentat de speculații cu privire la o posibilă intervenție a Băncii Japoniei.

Între timp, în China, PBOC a stabilit rata de referință a yuanului la 7,0949 per dolar, ușor mai puternică decât se aștepta, semnalând un sprijin modest pentru moneda chineză pe fondul tensiunilor comerciale și al volatilității piețelor globale.

Neel Kashkari (Fed Minneapolis) a confirmat așteptările privind încă două reduceri „de siguranță” ale ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului, menționând că economia este mai puternică decât pare. Declarațiile sale au temperat sentimentul pieței, sugerând o relaxare monetară moderată, mai degrabă decât agresivă.

Westpac a subliniat că reuniunea RBA din noiembrie rămâne „complet deschisă” în urma datelor privind piața muncii din Australia.

Partidul Liberal Democrat (LDP) din Japonia și partidul de opoziție CDP au convenit să organizeze un vot pentru alegerea noului prim-ministru japonez pe 21 octombrie.

Aurul continuă să înregistreze o creștere dinamică, câștigând peste 100 de dolari pe zi și atingând niveluri record de peste 4.300 de dolari pe uncie. Cererea pentru acest metal rămâne puternică chiar și în timpul retragerilor locale, sugerând că investitorii îl consideră în continuare un activ defensiv cheie în contextul actual.

Astăzi, companii precum American Express și State Street Corporation își publică rezultatele trimestriale.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."