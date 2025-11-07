Deschiderea sesiunii din SUA: Piața continuă să scadă la sfârșitul săptămânii

Impactul închiderii guvernului devine din ce în ce mai grav

Aspecte esențiale Piața scade la deschiderea sesiunii de vineri

Universitatea din Michigan confirmă scăderea încrederii consumatorilor

GTA6 amânat, acțiunile Take-Two scad notabil

AirBnb a satisfăcut investitorii cu câștigurile și perspectivele sale

Sfârșitul săptămânii nu aduce o îmbunătățire a încrederii pe Wall Street. Indicii americani deschid cu scăderi semnificative pentru încă o zi, datorită riscurilor crescânde și a schimbării sentimentului. Contractele NASDAQ100 înregistrează cele mai mari pierderi, în scădere cu 1,4%. S&P 500 și DOW au performanțe mai bune, contractele înregistrând scăderi de aproximativ 0,6 - 1,1%. Problema majoră pe care piețele au început să o observe recent este închiderea guvernului SUA. Aceasta a devenit cea mai lungă din istorie. Episoadele anterioare de acest tip s-au încheiat cu un impact limitat asupra economiei, dar situația devine din ce în ce mai gravă, după cum confirmă comentariile lui Kevin Hassett, unul dintre principalii consilieri economici ai Casei Albe. Hassett afirmă că efectele închiderii sunt „mult mai grave decât se aștepta”. Comentariile lui Scott Bessent, care susține că o mare parte a economiei SUA se află deja într-o recesiune reală, nu îmbunătățesc situația. Aceste îngrijorări sunt împărtășite de președintele Camerei Reprezentanților, Johnson. Lipsa unei soluții rapide la problema bugetului SUA ar putea determina o scădere semnificativă a indicilor, dacă se materializează riscuri suplimentare. Cele mai mari scăderi la începutul sesiunii sunt înregistrate de companiile din domeniul tehnologiei. Investitorii se așteaptă în mod clar la strategii de monetizare a AI și la randamente din investiții uriașe. Sursa: Bloomberg Finance LP Date macroeconomice: Astăzi, piața a primit raportul Universității din Michigan privind încrederea consumatorilor și așteptările inflaționiste, care nu permit nici ele o îmbunătățire a stării de spirit a pieței. Universitatea a semnalat o deteriorare a încrederii consumatorilor în toate segmentele. „Condițiile actuale” au înregistrat o scădere deosebit de mare. Așteptările inflaționiste pe termen scurt au crescut, de asemenea, ușor. O tendință interesantă a apărut în datele privind ocuparea forței de muncă din Canada. Șomajul a scăzut, iar ocuparea forței de muncă a crescut. Cu toate acestea, ocuparea forței de muncă cu normă întreagă a scăzut, în timp ce ocuparea forței de muncă cu normă parțială a înregistrat o creștere semnificativă. Scăderea șomajului poate fi interpretată ca o revenire sezonieră într-o tendință ascendentă pe termen lung, dar schimbarea semnificativă a dinamicii ocupării forței de muncă către locuri de muncă cu normă parțială poate indica dificultăți pentru companii în menținerea programului de lucru cu normă întreagă. US100 (interval zilnic) Puterea cumpărătorilor s-a epuizat în mod evident la limita superioară a liniei de tendință ascendentă. În plus, în ciuda încercărilor, limita inferioară nu a putut fi apărată. O rupere decisivă a suportului de la nivelul de 25.200 indică un scenariu de bază de extindere a corecției către nivelurile retragerilor Fibonacci de 23,6% și 38,2%, unde piața ar putea căuta sprijin și un loc pentru consolidare și noi încercări de a recâștiga inițiativa de către cumpărători. Indicatorul RSI(14), care a intrat în zona de supra-cumpărare, ar putea începe să funcționeze în favoarea cumpărătorilor. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Expedia (EXPE.US) - Agenția de turism a înregistrat o creștere de peste 15% la deschiderea pieței, după publicarea unor rezultate excelente, iar creșterea previziunilor pentru trimestrele viitoare permite recomandări pozitive din partea firmelor de investiții.

MP Materials (MP.US) - Compania de metale rare înregistrează o scădere de 7% după publicarea rezultatelor. Veniturile au scăzut sub așteptările pieței, dar EPS a înregistrat o performanță mai bună, de -0,1, demonstrând capacitatea companiei de a controla costurile și pierderile.

AirBnb (ABNB.US) — Compania de închiriere pe termen scurt a publicat rezultate bune, cu un accent special pe îmbunătățirea cererii pe piața din SUA. Acțiunile înregistrează o creștere de peste 4%.

Take-Two Interactive (TTWO.US) — Editorul de jocuri video a amânat semnificativ lansarea mult așteptatului GTA6. Compania pierde peste 6%.

Comcast (CMCSA.US) — Compania media este în negocieri pentru achiziționarea postului de televiziune ITV și colaborarea cu Warner Bros în domeniul streamingului.

Affirm Holding (AFRM.US) — Prețul acțiunilor companiei de servicii de plată amânată crește cu peste 10% după ce compania și-a revizuit în sus previziunile pentru anul viitor.

SweetGreen (SG.US) — Un alt lanț de restaurante dezamăgește cu rezultatele sale, pe fondul înrăutățirii sentimentului consumatorilor. După ce și-a redus previziunile pentru sfârșitul anului, compania pierde peste 15%.

Globus Medica (GMED.US) — Producătorul de echipamente medicale crește cu 30% după ce a depășit semnificativ așteptările investitorilor în ceea ce privește previziunile de venituri. Analiștii împărtășesc încrederea companiei.

