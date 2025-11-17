Rezumatul dimineții (17.11.2025)

Indicii din Asia-Pacific înregistrează o sesiune mixtă. Indicii chinezi pierd între 0,50 și 0,70%, AU200.cash din Australia câștigă 0,45%, iar JP225 din Japonia scade cu 0,50%.

Pe piața valutară, volatilitatea este limitată. Fluctuațiile majorității perechilor valutare sunt limitate la o variație de +/-0,15%. Dolarul american se redresează, câștigând 0,15%.

Președintele Fed Atlanta, Raphael Bostic, s-a exprimat cu prudență cu privire la o nouă reducere a ratei dobânzii în decembrie, indicând că datele nu justifică încă acest lucru. În prezent, piața estimează o probabilitate de doar 43,9% pentru o reducere de 25 de puncte de bază la ședința din decembrie.

Olli Rehn, de la BCE, a avertizat că inflația ar putea scădea sub ținta de 2% din cauza energiei mai ieftine, a unui euro mai puternic și a creșterii mai lente a salariilor; o reducere în decembrie nu este exclusă, dar riscurile sunt duble.

Tokyo pregătește un pachet în valoare de peste 17 trilioane de yeni pentru a ușura costurile de trai și a sprijini investițiile în AI și semiconductori; aprobarea guvernului este așteptată vineri.

Datele preliminare privind PIB-ul au scăzut cu 1,8% anualizat (mai bine decât −2,4% cât se aștepta) din cauza exporturilor și consumului mai slabe, parțial legate de tarife și de noile reglementări în domeniul locuințelor. Un detaliu pozitiv a fost creșterea cu 1,0% a cheltuielilor de capital.

Patru nave armate ale Gărzii de Coastă chineze au intrat pentru scurt timp în apele administrate de Japonia în apropierea insulelor disputate. China a emis avertismente privind călătoriile și studiile în Japonia; Tokyo trimite un diplomat de rang înalt la Beijing pentru a stabiliza relațiile.

Berkshire Hathaway a dezvăluit o nouă investiție în valoare de aproximativ 4,3 miliarde USD în Alphabet, devenind astfel a zecea cea mai mare deținere din portofoliul companiei.

Samsung majorează prețurile memoriilor cu 30-60% — prețurile contractuale pentru DRAM pentru servere (în special DDR5) au crescut din cauza penuriei provocate de boom-ul AI.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Departamentul de Stat intenționează să desemneze cartelul Suns (condus, se pare, de Maduro) ca organizație teroristă. Trump a declarat că SUA ar putea purta discuții cu Maduro, chiar dacă prezența militară americană în apropierea Venezuelei este în creștere.

