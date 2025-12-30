Calendarul economic: Procesul-verbal al ultimei ședințe FOMC în centrul atenției (30.12.2025)

Punctul central al calendarului macroeconomic de astăzi va fi publicarea procesului-verbal al ultimei reuniuni a FOMC. În ciuda tonului “dovish” al conferinței de presă a președintelui Fed și a lipsei de îngrijorări majore cu privire la inflație sau la impactul unei potențiale închideri a guvernului SUA, piața rămâne destul de conservatoare în ceea ce privește poziția preconizată a Fed în primul trimestru al anului 2026 (piața swap-urilor evaluează în prezent doar o probabilitate de 58% pentru o nouă reducere a ratei dobânzii înainte de sfârșitul lunii martie). Este probabil ca diviziunile din cadrul Fed să fie luate în considerare. După acalmia de ieri, atenția pieței ar putea fi atrasă și de o serie de date publicate în Spania (inflația CPI și vânzările cu amănuntul), indicii prețurilor locuințelor din SUA legați de așteptările privind politica Fed și datele PMI pentru sectorul manufacturier din Chicago. Cheia pentru deschiderea de mâine va fi reprezentată de datele PMI din China. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: 10:00 ora României, Spania – Date privind inflația pentru luna decembrie: CPI (YoY): actual 2,9%; prognoză 2,8%; anterior 3,0%;

HICP (YoY): actual 3,0%; prognoză 3,0%; anterior 3,2%; 10:00 ora României, Spania – Vânzări cu amănuntul pentru luna noiembrie: YoY: actual 6%; anterior 3,8%; 16:00 ora României, SUA – Indicele prețurilor locuințelor pentru luna octombrie: YoY: anterior 1,7%;

MoM: prognoză 0,1%; anterior 0,0%; 16:00 ora României, SUA – Indicele prețurilor locuințelor S&P/CS Composite-20 (n.s.a.) pentru luna octombrie: YoY: prognoză 1,1%; anterior 1,4%; 16:45 ora României, SUA – Date PMI pentru decembrie: PMI Chicago: prognoză 39,8; anterior 36,3; 21:00 ora României, SUA – Procesul-verbal al ultimei reuniunii FOMC 23:30 ora României, SUA – raportul API privind modificarea săptămânală a stocurilor de petrol: Stocuri de petrol: anterior 2,400 milioane; 03:30 ora României, China – Date PMI pentru luna decembrie: PMI compozit: anterior 49,7;

PMI pentru sectorul manufacturier: prognoză 49,4; anterior 49,2;

PMI pentru sectorul non-manufacturier: prognoză 49,8; anterior 49,5; 03:45 ora României, China – Date PMI pentru luna decembrie: PMI Caixin pentru sectorul manufacturier: prognoză 49,7; anterior 49,9;

