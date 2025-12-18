Rezumatul dimineții (18.12.2025)

Sesiunea Asia-Pacific s-a desfășurat într-o atmosferă mixtă, deși semnificativ mai bună decât la sfârșitul sesiunii de ieri de pe Wall Street. Indicii chinezi au crescut cu 0,10-0,40%, JP225 din Japonia a scăzut cu 0,20%, iar SG20cash din Singapore a câștigat 0,07%.

Sentimentul de pe Wall Street s-a îmbunătățit după publicarea rezultatelor financiare ale Micron. Acțiunile au crescut cu 8% în tranzacțiile după închiderea sesiunii. Noile previziuni ale Micron estimează un profit ajustat pentru trimestrul al doilea de 8,42 dolari pe acțiune, aproape dublu față de așteptări.

Micron a liniștit piața și a confirmat că oferta limitată de memorie și cererea în creștere pentru centrele de date AI determină o creștere bruscă a prețurilor. Conducerea a avertizat că piața va rămâne subaprovizionată cel puțin până în 2026, iar mulți clienți primesc mult mai puține memorii decât au comandat.

Compania negociază contracte pe mai mulți ani, mărind cheltuielile de capital pentru 2026 la 20 de miliarde de dolari și restructurând operațiunile.

Yenul este din nou una dintre cele mai slabe monede din G10. Secretarul șef al cabinetului, Kihara, a repetat că autoritățile „monitorizează îndeaproape” cursul valutar și randamentele pe termen lung, dar nu a oferit niciun avertisment mai puternic sau indiciu privind o posibilă intervenție.

PIB-ul Noii Zeelande pentru trimestrul al treilea a depășit așteptările, PIB-ul bazat pe producție crescând cu +1,1% față de trimestrul anterior (față de 0,9% așteptat), iar PIB-ul bazat pe cheltuieli crescând cu +1,3% față de trimestrul anterior. Revenirea a fost generalizată, impulsionată de investiții, deși consumul gospodăriilor a rămas mai slab. Pe bază anuală, producția rămâne cu 0,5% sub nivelul de anul trecut, astfel încât redresarea este încă incompletă.

Președintele Trump a anunțat o „dividendă de război” unică în valoare de 1.776 USD pentru fiecare membru activ al armatei SUA, care va fi plătită înainte de sărbători. Cu aproximativ 1,4 milioane de beneficiari, transferul — în valoare de aproximativ 2,5 miliarde USD — are un impact macroeconomic limitat, dar o simbolistică politică semnificativă.

Washingtonul a aprobat un pachet record de vânzări de arme în valoare de peste 10 miliarde de dolari pentru Taiwan. Acesta include 82 de HIMARS, 420 de ATACMS, aproximativ 4 miliarde de dolari în obuziere autopropulsate și peste 1 miliard de dolari în drone, sporind semnificativ capacitățile de atac la distanță ale Taiwanului. Decizia va declanșa aproape sigur o reacție puternică din partea Beijingului și va escalada tensiunile dintre SUA și China.

Banca Angliei va anunța astăzi decizia privind rata dobânzii. Se așteaptă ca BOE să reducă rata bancară cu 25 de puncte de bază, până la 3,75%.

Un anunț similar va veni din partea Băncii Centrale Europene, care se așteaptă să mențină ratele neschimbate, semnalând în același timp că faza principală a ciclului de relaxare se apropie de final.

Coinbase a anunțat o extindere majoră a platformei, adăugând tranzacționarea fără comisioane a acțiunilor și ETF-urilor în SUA, precum și integrarea piețelor de predicție și a instrumentelor derivate alături de criptomonede. Compania a dezvăluit, de asemenea, planuri pentru viitoare acțiuni tokenizate și tranzacționare 24/7, ca parte a unei inițiative mai ample de digitalizare a piețelor tradiționale on-chain.

