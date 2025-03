Rezumatul dimineții (19.03.2025)

Piețele din Asia-Pacific au încheiat ziua cu ușoare creșteri, deși variațiile nu au fost semnificative. Indicii bursieri chinezi au crescut între 0,10% și 0,30%, în timp ce indicele JP225 din Japonia a rămas aproape stabil (-0,04%). Între timp, indicele australian AU200cash a câștigat 0,20%.

Contractele futures pentru indicii europeni indică o deschidere mixtă pentru sesiunea din Europa. Contractele CFD prezintă fluctuații minore de +/-0,05%. Indicele german DAX este în scădere cu 0,05% după câștigurile puternice de ieri, în timp ce indicele UK100 este în creștere cu 0,06%.

Pe piața valutară, volatilitatea rămâne scăzută. Indicele dolarului american (USD) este în creștere cu 0,20%, în timp ce EUR/USD este în scădere cu 0,17%. Piețele așteaptă decizia de astăzi a FOMC și conferința de presă a lui Jerome Powell, care va fi evenimentul-cheie al zilei și al săptămânii.

Banca Japoniei (BoJ) a menținut rata dobânzii la 0,5%, cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani, după majorarea ratei din ianuarie. Alte majorări pot avea loc la fiecare șase luni, în funcție de condițiile economice.

Declarația BoJ a subliniat incertitudinea economică, în special în contextul politicii comerciale globale. Se așteaptă ca inflația de bază să atingă ținta BoJ în a doua jumătate a perioadei de prognoză de trei ani. USD/JPY a crescut ușor înainte de decizia BoJ, dar s-a stabilizat ulterior.

Indicele producției industriale ajustat sezonier din Japonia a scăzut cu 1,1% MoM în ianuarie, în conformitate cu așteptările. Cu toate acestea, pe o bază anuală, indicele a crescut cu 2,2% comparativ cu ianuarie 2024.

Exporturile Japoniei au crescut cu 11,4% YoY în februarie, în timp ce importurile au scăzut ușor, conducând la un excedent comercial după două luni de deficit. În februarie, Japonia a înregistrat un excedent comercial de 584 de miliarde de yeni, față de un deficit de 415 miliarde de yeni cu un an înainte.

Creșterea exporturilor a fost parțial determinată de accelerarea livrărilor înainte de viitoarele tarife vamale americane, în special în sectorul auto. Japonia este îngrijorată de noile tarife potențiale pentru automobile care ar putea intra în vigoare luna viitoare și solicită o scutire din partea administrației americane.

Președintele Donald Trump a demis doi comisari din cadrul Comisiei Federale pentru Comerț din SUA (FTC). Măsura a fost primită cu critici puternice din partea senatorilor democrați și a grupurilor antitrust, care se tem că decizia a avut ca scop eliminarea opoziției din cadrul agenției.

Eforturile de stimulare ale guvernului chinez contribuie la restabilirea încrederii în economie, însă eficacitatea acestor politici va depinde de execuția financiară și de implementarea reformelor.

Potrivit Goldman Sachs, succesul politicilor economice va depinde de rapiditatea cu care guvernul va canaliza sprijinul în economia reală. Principalele provocări pentru China rămân cererea slabă din sectorul imobiliar și incertitudinile din comerțul global.

Indicele Westpac-McDermott Miller al încrederii consumatorilor din Noua Zeelandă a scăzut la 89,2 în Q1 2025, de la 97,5 în Q4 2024. O valoare sub 100 indică un sentiment negativ. Scăderea încrederii a fost determinată de îngrijorările legate de războaiele comerciale globale și de creșterea costului vieții

Sentimentul pe piața criptomonedelor rămâne fragil. Bitcoin încearcă să revină după scăderile de ieri, câștigând 0,55% la 83.100 USD.

