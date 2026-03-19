Rezumatul dimineții (19.03.2026)

Banca Japoniei a menținut ratele dobânzilor neschimbate la 0,75% (cu un vot de 8 la 1). Un membru a votat pentru o majorare, semnalând o orientare mai agresivă în cadrul băncii. BOJ înclină în continuare spre o politică de înăsprire, dar rămâne prudentă din cauza incertitudinii globale.

Se așteaptă ca Banca Angliei să mențină ratele dobânzilor la 3,75% pe fondul riscurilor crescânde de inflație. Piața a trecut de la așteptări de reduceri ale ratelor la anticiparea unor posibile majorări mai târziu în 2026. Inflația ar putea crește din nou la aproximativ sau peste 3%. Factorii de decizie vor rămâne probabil prudenți din cauza creșterii economice slabe.

Statele Unite iau în considerare un plan de asigurare a navelor comerciale care trec prin Strâmtoarea Hormuz. Navele ar trebui să achiziționeze asigurarea prin intermediul Development Finance Corporation, eventual în cooperare cu asiguratorul privat Chubb, pentru a se califica pentru escorta Marinei SUA.

Prețurile petrolului cresc cu 2,80%, ajungând la 108 USD pe baril, în timp ce aurul scade cu 0,35%, ajungând la 4.800 USD pe uncie.

Rapoartele sugerează că SUA pregătesc o operațiune militară menită să asigure securitatea Strâmtorii Hormuz. Unități precum USS Tripoli ar putea fi dislocate în regiune, iar operațiunile ar putea dura câteva săptămâni. Sprijinul ar putea fi oferit de statele din Golf și de Israel. O astfel de intervenție ar reprezenta, de asemenea, o escaladare semnificativă a conflictului.

Tensiunile diplomatice din Orientul Mijlociu s-au deteriorat în mod evident — Qatarul a expulzat diplomații iranieni, iar Arabia Saudită și-a intensificat retorica.

Piețele de acțiuni din Asia înregistrează scăderi puternice, indicele Nikkei din Japonia scăzând cu peste 3,0% în urma unei sesiuni slabe pe Wall Street. Indicii chinezi au pierdut 1,50–2,00%. Sentimentul rămâne fragil pe fondul tensiunilor geopolitice în creștere.

Datele privind piața muncii din Australia au arătat o creștere puternică a ocupării forței de muncă, dar și o creștere a șomajului la 4,3%. În ciuda datelor mixte, poziția RBA rămâne una de înăsprire. Banca centrală se concentrează pe riscurile de inflație generate de prețurile mai mari la energie. Piața se așteaptă în continuare la noi majorări ale ratei dobânzii.

RBA a avertizat că actualul conflict din Orientul Mijlociu ar putea declanșa un șoc global major. Printre riscurile cheie evidențiate se numără o vânzare masivă de active, creșterea inflației și presiuni asupra finanțelor publice.

