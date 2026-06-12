Economia Regatului Unit s-a contractat cu 0,1% în aprilie 2026, ca urmare a escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Conform celor mai recente date ale Oficiului Național de Statistică (ONS), aceasta reprezintă prima scădere lunară a PIB-ului din august 2025.
Deși această contracție este în concordanță cu previziunile economiștilor chestionați de Reuters, ea reprezintă o inversare bruscă a tendinței față de luna martie, când s-a înregistrat o creștere de 0,3%. Cu toate acestea, analizând perspectiva pe trei luni, mai puțin volatilă, PIB-ul real a crescut cu 0,7% în perioada până în aprilie 2026, demonstrând că economia britanică a intrat în criza actuală pe baze relativ stabile.
Graficul 1: PIB-ul real și nominal în Regatul Unit (panoul superior) și variația trimestrială (panoul inferior). În primul trimestru al anului 2026 (ianuarie–martie), economia britanică a crescut cu 0,6%, oferind o bază solidă după standardele britanice înainte ca efectele războiului din Orientul Mijlociu să se materializeze. Sursa: XTB Research pe baza datelor ONS/Bloomberg.
Cum conflictul cu Iranul a blocat creșterea economică în Regatul Unit
Principalul catalizator al încetinirii din aprilie este războiul dintre Iran și SUA, care a depășit recent pragul de 100 de zile. Blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz — o rută maritimă crucială pentru petrol și multe alte mărfuri — a paralizat lanțurile de aprovizionare globale și a declanșat o creștere bruscă a prețurilor la energie și combustibili.
În calitate de importator net de energie, Regatul Unit este extrem de vulnerabil la șocurile energetice internaționale. O creștere bruscă a prețurilor la benzinării a forțat șoferii să reducă drastic consumul în aprilie, inversând impulsurile pozitive de creștere observate la începutul anului. În plus, sondajele ONS au relevat plângeri generalizate din partea întreprinderilor cu privire la scăderea cifrelor de afaceri și creșterea costurilor de producție în sectoarele comerțului cu ridicata, producției și transporturilor.
Analiză pe sectoare: scădere în sectorul serviciilor, stagnare în sectorul construcțiilor noi
Încetinirea economică din aprilie a fost caracterizată de performanțe inegale în sectoarele industriale de bază:
- Sectorul serviciilor: A înregistrat o scădere de 0,2%, devenind principalul factor al scăderii lunare a PIB-ului. Sectorul artelor, divertismentului și recreerii a suferit cel mai mult, înregistrând o scădere drastică de 9,1%. Acest lucru s-a datorat în principal anulării mai multor evenimente sportive din Orientul Mijlociu, care au afectat direct companiile cu sediul în Marea Britanie.
- Construcții: A înregistrat o creștere marginală de 0,1%. Cu toate acestea, această creștere a provenit exclusiv dintr-o redresare de 0,6% în domeniul reparațiilor și întreținerii. Proiectele de construcții noi au scăzut cu 0,3%, complicând promisiunile politice ale guvernului de a accelera construcția de locuințe în Marea Britanie.
- Producția industrială: A înregistrat o stagnare (0,0%). Deși sectorul manufacturier a crescut cu 0,4% (impulsionat de o creștere de 4,2% a producției farmaceutice), aceste câștiguri au fost complet compensate de scăderea producției din sectorul utilităților.
Riscurile de stagflație și dilema Băncii Angliei
Scăderea bruscă a dinamicii PIB-ului a ridicat îngrijorări serioase cu privire la o coborâre periculoasă spre stagflație — o situație în care stagnarea economică se îmbină cu o inflație persistentă. Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a revizuit deja în jos prognoza de creștere economică a Regatului Unit pentru 2026 de la 1,3% la doar 0,8%, avertizând că Marea Britanie ar putea resimți cel mai acut impactul războiului dintre marile economii.
Condițiile economice s-ar putea deteriora și mai mult în al treilea trimestru, când plafonul prețurilor interne la energie urmează să crească cu 13%, permițând furnizorilor să transfere costurile mai mari ale petrolului și gazelor asupra consumatorilor. Acest lucru plasează Banca Angliei într-o poziție precară înaintea viitoarei sale decizii privind rata dobânzii. Factorii de decizie trebuie acum să găsească un echilibru între combaterea inflației generate de război și riscul de a declanșa o recesiune mai profundă.
În urma publicării datelor ONS, lira sterlină a pierdut inițial 0,2% față de dolar, pe măsură ce piețele și-au redus așteptările privind majorările ulterioare ale ratei dobânzii. Cu timpul, însă, o creștere globală a apetitului pentru risc a preluat controlul ca răspuns la atenuarea tensiunilor dintre SUA și Iran, ceea ce a dus la o depreciere a dolarului. Mai mult, PIB-ul mai slab nu elimină presiunea hawkish asupra Băncii Angliei, despre care se așteaptă pe scară largă să mențină rata dobânzii la 3,75%. Unii membri ai Comitetului de politică monetară ar putea vota pentru o majorare, semnalând disponibilitatea băncii centrale de a combate șocul energetic prelungit.
Graficul 2: Rata principală a dobânzii Băncii Angliei și randamentele obligațiunilor britanice pe 2 și 10 ani. Randamentele sunt deja clar peste rata de 3,75%, semnalând așteptări de înăsprire din partea pieței datoriilor, care înăsprește organic condițiile financiare. Sursă: XTB Research pe baza datelor Bloomberg.
Analiză tehnică: GBPUSD (Interval D1)
GBPUSD se tranzacționează în prezent în ușoară creștere (+0,05%), deși perechea pe intervalul D1 rămâne într-un trend descendent local, consolidându-se în jurul nivelului de 1,34158. Prețul se mișcă în prezent sub mediile mobile exponențiale cheie: EMA 30 (1,34226) și EMA 100 (1,34372), care acționează ca rezistență crucială pentru orice impuls de creștere.
După o revenire de la nivelul recent de suport de lângă 1,3330, presiunea de vânzare a încetinit. Indicatorul RSI (14) la 49,5 semnalează o neutralitate completă a pieței. Direcția următoare depinde de o depășire susținută peste mediile mobile sau de o revenire pentru a testa minimele recente.
Graficul 3: Cursurile de schimb GBPUSD și EURGBP (inversat; albastru). Sursa: xStation 5
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