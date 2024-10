Rezumatul dimineții (19.09.2024)

Fed a redus ieri ratele cu 50 de puncte de bază până la 5% și a comunicat un ciclu destul de agresiv de relaxare a politicii, o mișcare care a mulțumit inițial piețele de acțiuni, dar a fost întâmpinată cu o mișcare contrară, iar Wall Street a închis sesiunea de ieri cu scăderi modeste. Astăzi, cu toate acestea, câștigurile pe indicii americani s-au accelerat după rulaj, US500 crescând cu aproape 30 de puncte la 5.734 puncte

După cum indică graficul dot plot, bancherii FED estimează că rata SUA va ajunge la 4,4% până la sfârșitul anului 2024 (anterior se preconiza 5,1%). Pentru 2025, FED prognozează o medie de 3,4%, estimarea anterioară fiind de 4,1%. În mod clar mai mică decât se aștepta. Un singur membru al Fed a votat împotriva reducerii.

Președintele Fed, Jerome Powell, la conferința de presă a semnalat că, la rate mai mari consumul este aproape rezilient, în ciuda răspândirii inflației. În consecință, este foarte posibilă o aterizare ușoară a economiei americane, fără pierderi grave pentru piața muncii. Mai mult, unele remarci mai prudente ale lui Powell au subliniat faptul că Fed este pregătită să sprijine piața forței de muncă în cazul în care apare vreo slăbiciune și este foarte hotărâtă să își mențină condițiile la nivelul actual

Sesiunea asiatică s-a încheiat cu câștiguri foarte solide ale indicilor bursieri chinezi și japonezi, cu Nikkei (JAP225) și Hang Seng (HK.cash) câștigând 1,8% și, respectiv, 2%. USDJPY se tranzacționează peste pragul de 142,7 pe măsură ce dolarul american slăbește, susținând sentimentele pieței bursiere japoneze

Perechea AUDUSD s-a apreciat după datele de pe piața muncii din Australia; șomajul a rămas neschimbat la 4,2%, în conformitate cu previziunile, iar modificarea ocupării forței de muncă a fost de 47.500 față de previziunile de 26.000 și 58.100 anterior. În același timp, însă, variația ocupării forței de muncă cu normă întreagă a înregistrat un declin de peste 3.000 față de o creștere de 60.500 în iulie

PIB-ul Noii Zeelande din al doilea trimestru nu a surprins piețele, indicând o scădere anualizată de 0,5% față de prognoza de -0,5% și creșterea de 0,5% în primul trimestru. Trimestrial, acesta a scăzut cu 0,2% față de -0,4% preconizat și 0,1% creștere în Q1 2024.

EURUSD menține o bună parte din câștigurile de ieri și se tranzacționează peste pragul de 1,112. Aurul s-a retras de la aproximativ 2.600 USD pe uncie, dar este încă aproape de nivelul de 2.560 USD, susținut de slăbiciunea dolarului; argintul câștigă 2%. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani sunt în prezent de aproximativ 3,71%. Contractele privind indicii bursieri europeni câștigă, de asemenea, pe valul de optimism de pe Wall Street; DE40 se tranzacționează cu aproape 0,6%, mai sus iar EU50 este în creștere cu peste 0,8%.

Investitorii așteaptă decizia de astăzi a Băncii Angliei, care ar putea crește volatilitatea pe GBPUSD în jurul orei 14:00, ora României; în același timp, CBRT va decide, de asemenea, cu privire la rate (ambele bănci sunt de așteptat să lase ratele neschimbate, potrivit piețelor). La 15:30 ora României va fi publicat raportul privind modificarea cererilor de șomaj din SUA și indicele regional Philly Fed, în timp ce la 17:00 ora României vom afla indicatorul privind sentimentul consumatorilor americani conform, Conference Board. Volatilitatea și apetitul pentru hedging ar putea crește înainte de ziua de mâine, așa-numita “ziua celor trei vrăjitoare” AUDUSD (interval zilnic) Sursa: xStation 5

