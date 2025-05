Rezumatul dimineții (20.05.2025)

cu o reducere de 25 de puncte de bază la 3,85%, a doua reducere din acest an. RBA a citat diminuarea riscurilor de inflație și a avertizat că incertitudinea economică globală va afecta probabil creșterea australiană. Banca centrală și-a redus previziunile privind PIB-ul pentru 2025 la 2,1%, de la 2,4% anterior, și a estimat că șomajul va crește ușor mai mult decât se aștepta inițial. Piețele estimează o relaxare suplimentară de 57 de puncte de bază până la sfârșitul anului.

Reserve Bank of Australia reduce ratele la minimul ultimilor doi ani

