Rezumatul dimineții (20.10.2025)

Indicii americani au înregistrat evoluții mixte vineri. Sesiunea s-a deschis cu pierderi, determinate în principal de temerile legate de băncile regionale din SUA , care au dus în cele din urmă la o scădere a indicelui Russell 2000, indicele companiilor cu capitalizare mică.

Îngrijorările din sectorul bancar regional au apărut după dezvăluirea cazurilor de fraudă în domeniul creditelor la Zions Bancorporation și Western Alliance .

Ulterior, știrea că Donald Trump a indicat că nu intenționează să impună tarife mari asupra Chinei, alături de negocierile comerciale în curs și de așteptările privind o întâlnire cu președintele chinez la summitul APEC de la sfârșitul lunii octombrie, au contribuit la îmbunătățirea sentimentului pieței.

S&P 500 și Nasdaq au câștigat în cele din urmă puțin peste 0,5% vineri, în timp ce Russell 2000 a terminat ziua cu o pierdere de 0,6% . Astăzi, contractele futures pe indici sunt în creștere, US500 înregistrând o creștere de 0,34% , iar US100 de 0,5% .

În Europa , indicii au crescut, susținuți de optimismul legat de bugetul francez și de rezultatele solide ale companiilor defensive. Prim-ministrul francez Lecornu a supraviețuit la două voturi de încredere în guvern.

Randamentele Trezoreriei SUA au scăzut la 4,0% , aproape de cel mai scăzut nivel din septembrie anul trecut, pe fondul așteptărilor crescânde privind reducerile ratei dobânzii și al anxietății persistente cu privire la băncile regionale din SUA.

EURUSD se redresează după o scădere bruscă semnificativă vineri seara, perechea tranzacționându-se peste 1,1670 .

Președintele Donald Trump a purtat o convorbire telefonică cu Vladimir Putin pentru a discuta condițiile de încheiere a războiului din Ucraina, ceea ce a declanșat o scădere a prețurilor petrolului pe fondul așteptărilor privind creșterea ofertei. În același timp, a avut loc o întâlnire între Trump și Zelensky, în cadrul căreia Trump ar fi presat din nou președintele ucrainean să accepte pierderea unor teritorii în schimbul unui armistițiu. Trump încă ia în considerare furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina.

Petrolul nu a reacționat semnificativ la încălcarea armistițiului în Orientul Mijlociu, unde Israelul a acuzat Hamas de atacuri, ceea ce a dus la bombardarea Fâșiei Gaza. Cu toate acestea, un nou armistițiu a intrat în vigoare în această dimineață.

Banca Japoniei a semnalat posibilitatea unei înăspriri suplimentare a politicii monetare în cazul îmbunătățirii previziunilor economice. Reuniunea băncii este programată pentru sfârșitul acestei luni. În același timp, acordurile de coaliție se încheie în Japonia. Yenul s-a stabilizat în ultimele zile, perechea USDJPY situându-se în prezent în intervalul 150-151 .

Datele economice din China s-au dovedit mixte. Vânzările cu amănuntul pentru luna septembrie au crescut cu 3,0% față de aceeași perioadă a anului trecut (YoY), ușor peste prognoza de 2,9% , dar în scădere față de ritmul anterior de 3,4% . Producția industrială a înregistrat o revenire mai puternică, ajungând la 6,5% YoY, depășind prognoza de 5,0% și nivelul anterior de 5,2% .

Datele privind investițiile au fost mai slabe. Investițiile în active fixe de la începutul anului (YTD) au scăzut cu 0,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, sub scăderea prevăzută de 0,2% și sub scăderea anterioară de 0,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. În plus, investițiile pe piața imobiliară (YTD) au scăzut cu 13,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, mai mult decât scăderea prevăzută de 13,1% și decât scăderea anterioară de 12,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

PIB-ul Chinei a crescut cu 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, îndeplinind așteptările, dar înregistrând o încetinire față de 5,2% în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea trimestrială a fost de 1,1% față de trimestrul anterior, mai puternică decât prognoza de 0,8% și egală cu ritmul anterior. Creșterea anuală este cea mai lentă din acest an, în mare parte din cauza tensiunilor comerciale și a problemelor de pe piața imobiliară.

Ratele dobânzilor la împrumuturile pe un an și pe cinci ani din China au rămas neschimbate, la 3,0% și, respectiv, 3,5% .

Prețurile imobiliare din China au scăzut cu 0,41% față de luna precedentă (MoM), cea mai rapidă scădere din ultimele 11 luni.

China va menține o politică strictă în ceea ce privește metalele rare până în 2028, când unele investiții din SUA sunt programate să înceapă operațiunile miniere conform estimărilor Goldman Sachs .

Inflația în Noua Zeelandă a crescut la 3,0% YoY în al treilea trimestru, în conformitate cu așteptările și în creștere față de 2,7% . Această cifră se situează la limita superioară a intervalului țintă al inflației, ceea ce ar putea reduce perspectivele unor noi reduceri ale ratei dobânzii.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."