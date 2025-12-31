Prețul gazelor naturale din SUA înregistrează o scădere de 4%, pe fondul vremii blânde care afectează ultima sesiune din 2025

Prețurile gazelor naturale din SUA înregistrează o scădere în ultima sesiune a anului, o mișcare probabil determinată de marcarea profiturilor în urma recuperării de la minimele locale înregistrate pe 22 decembrie. Scăderea survine în ciuda unei restrângeri fundamentale neobișnuite la începutul acestei luni; în primele trei săptămâni ale lunii decembrie, retragerile din stocuri au depășit 160 bcf, un fenomen rar pentru această perioadă. Conform ultimului raport privind stocurile pentru săptămâna încheiată la 19 decembrie, stocurile au scăzut sub media pe cinci ani pentru prima dată din aprilie. Cu toate acestea, atenția pieței s-a îndreptat către o perioadă de vreme caldă la sfârșitul lunii decembrie, care se preconizează că va persista până cel puțin pe 13 ianuarie. În consecință, se preconizează că retragerile din stocuri în următoarele trei cicluri de raportare vor rămâne moderate. Deși prognozele sezoniere ale Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) nu indică în prezent o răcire iminentă a Arcticii, meteorologii indică o probabilitate ridicată de formare a unui front rece după jumătatea lunii ianuarie. În plus, având în vedere că exporturile de GNL au atins niveluri record, se preconizează că cererea agregată va rămâne robustă. Firmele de prognoză din SUA anticipează că prețurile vor rămâne stabile sau vor înregistra o tendință de scădere în următoarele 7-10 zile, urmate de o potențială redresare pe un orizont de 30-45 de zile. În mod deosebit, curba forward rămâne în backwardation pronunțată până în aprilie. Modelele meteorologice actuale indică faptul că temperaturile vor rămâne peste normele sezoniere în următoarele două săptămâni. Analiză tehnică Prețurile înregistrează astăzi o scădere semnificativă, care, împreună cu evoluția prețurilor de ieri, sugerează formarea unui model de tip Shooting Star. O închidere la aceste niveluri scăzute ar putea semnala sfârșitul recentei reveniri corective în cadrul tendinței generale de scădere. Într-un astfel de scenariu, piața ar putea încerca să testeze nivelul critic de suport în apropierea mediilor mobile pe 100 și 200 de zile, la 3,6 USD/MMBtu.

