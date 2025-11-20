Rezumatul dimineții (20.11.2025)

Indicii americani continuă să se redreseze, impulsionați de rezultatele solide ale Nvidia. Indicele US100 a câștigat deja 2,00%, iar US500 a crescut cu 1,25%. Astăzi, indicii cresc cu 0,75% și, respectiv, 0,70%.

Nvidia a prezentat unul dintre cele mai puternice rapoarte financiare din istoria sa: venituri de 57 miliarde USD în trimestrul al treilea și previziuni de aproximativ 65 miliarde USD pentru trimestrul al patrulea. Conducerea a subliniat că cererea pentru cipurile Blackwell și GPU-urile cloud este „enormă”, iar compania vede un potențial de 500 miliarde USD în venituri din cipuri de nouă generație până în 2026. Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 5,00%, ajungând la 196 USD pe acțiune.

Koeda, membru al consiliului de administrație al BoJ, a declarat că ratele dobânzilor trebuie să continue să crească. Comentariile sale sporesc probabilitatea unei posibile majorări în decembrie.

JPY rămâne însă cea mai slabă monedă din G10. Piețele se concentrează mai mult pe vânzarea structurală a JGB-urilor decât pe semnalele BoJ.

Randamentele JGB au crescut la niveluri nemaiîntâlnite în ultimele două decenii: 30 de ani la 3,40%, 20 de ani la 2,84%, 10 ani la 1,81%. Preocupările fiscale și așteptările privind emisiunea masivă de datorii determină creșterea randamentelor.

Sarah Hunter, de la RBA, a declarat că ultima surpriză în sensul creșterii inflației a invalidat proiecțiile anterioare. Ea a avertizat că o creștere economică peste tendință ar putea reaprinde inflația, sugerând că banca ar putea să nu reducă ratele atât de mult pe cât se așteaptă piața.

Bloomberg raportează că administrația SUA presează Congresul să respingă noile restricții propuse privind exportul cipurilor AI avansate ale Nvidia. Casa Albă avertizează că limitele prea stricte ar dăuna poziției de lider al SUA în domeniul tehnologiei și ar împinge clienții către furnizori străini.

Ratele dobânzilor de referință pentru împrumuturi au rămas neschimbate pentru a șasea lună consecutivă (1 an: 3,0%, 5 ani: 3,5%). Acest lucru reflectă cererea slabă de împrumuturi și preferința Beijingului pentru stimulente mai țintite.

Beijingul ia în considerare subvenții ipotecare, scutiri fiscale și costuri de tranzacție mai mici pentru a stabiliza piața imobiliară slăbită. Acțiunile dezvoltatorilor imobiliari înregistrează o ușoară creștere pe fondul acestor știri.

BoJ va majora probabil ratele în decembrie: 53% dintre economiști se așteaptă la o majorare la 0,75%, iar toți respondenții sondajului prevăd un astfel de nivel până în primul trimestru al anului 2026. Un yen mai slab crește riscul inflației importate, întărind argumentele în favoarea luării de măsuri.

Barclays se așteaptă ca puterea megacapitalizării și o politică monetară mai acomodativă să ridice indicele la 7.400 de puncte în 2026. Banca și-a majorat previziunile privind câștigurile, dar a avertizat asupra riscurilor pentru sectoarele non-tehnologice (inflație, piață a muncii mai slabă). De asemenea, a menționat volatilitatea tipică de la jumătatea anului ca un potențial factor de risc.

