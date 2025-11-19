Rezumatul dimineții(19.11.2025)

Piețele bursiere din regiunea Asia-Pacific au înregistrat în general scăderi: indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu 0,12%, indicele Hang Seng din Hong Kong a pierdut 0,45%, indicele Shanghai Composite a rămas practic neschimbat, iar indicele S&P/ASX 200 din Australia a înregistrat un ușor declin.

În același timp, contractele futures bazate pe indicii europeni și americani indică scăderi moderate, care sunt însă mai vizibile în cazul contractelor futures europene decât în cazul celor americane.

Datele au arătat semnale mixte din partea economiei: indicele prețurilor de producție (PPI) din Noua Zeelandă a fost sub așteptări, în timp ce creșterea salariilor din Australia a fost în linie cu previziunile, înregistrând o creștere moderată, dar cu o ușoară slăbire a dinamicii salariilor din sectorul privat.

Monedele au avut performanțe diferite într-o atmosferă de aversiune față de risc, dolarul australian (AUD) și dolarul neozeelandez (NZD) înregistrând în prezent cele mai slabe performanțe. Pe de altă parte, piața apreciază în prezent yenul și euro.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a anunțat un pachet de stimulente în valoare de peste 20 de trilioane de yeni, susținut de un buget suplimentar amplu, care a creat o nevoie urgentă de măsuri de politică economică.

Guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda, s-a întâlnit cu miniștrii de finanțe cheie pentru a discuta situația economică și perspectivele politice, în special în contextul scăderii accentuate a valorii yenului.

În ciuda creșterii randamentelor obligațiunilor de stat și a întăririi pe termen scurt a yenului, tensiunile au revenit pe fondul rapoartelor potrivit cărora China ar putea reimpune o interdicție asupra importurilor de fructe de mare din Japonia, provocând tensiuni în relațiile bilaterale.

Statele Unite și Arabia Saudită au anunțat o serie de acorduri cheie care acoperă apărarea, comerțul, tehnologia și cooperarea strategică. Riadul intenționează să achiziționeze aproximativ 300 de tancuri americane și, în viitor, avioane de luptă F-35, ceea ce se așteaptă să consolideze industria americană de armament și legăturile de securitate între cele două țări. Cele două țări au semnat, de asemenea, acorduri privind cooperarea nucleară, materiile prime critice și inteligența artificială, extinzându-și parteneriatul economic și tehnologic.

Președintele Trump a sugerat că probabil a ales deja candidatul pentru funcția de președinte al Rezervei Federale, deși nu a dezvăluit numele acestuia. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, intervievează candidații și se așteaptă să îi prezinte în curând pe finaliști lui Trump. Printre potențialii succesori ai lui Jerome Powell se numără directorul Consiliului Economic Național, Kevin Hassett, și fostul membru al consiliului Fed, Kevin Warsh.

OIL.WTI a scăzut astăzi cu 0,2%, după ce datele sondajului API de ieri au arătat o creștere mai mare decât se aștepta a stocurilor de țiței din SUA.

Metalele prețioase recâștigă teren astăzi, înregistrând o revenire puternică în această dimineață. Prețurile aurului au crescut cu 0,67%, în timp ce argintul a înregistrat o creștere de 1,42%.

Cu toate acestea, nu se poate spune același lucru despre criptomonede, unde asistăm la o revenire a scăderilor. Bitcoin testează din nou bariera psihologică de 90.000 USD, după scăderea de ieri, criptomoneda reușind să înregistreze o creștere sustenabilă.

La ce trebuie să fim atenți în mod special în sesiunea de astăzi? Participanții la piață vor urmări cu atenție rezultatele financiare ale Nvidia pentru indicii despre sectorul tehnologic, datele privind inflația CPI din Marea Britanie și semnalele despre politica monetară din comentariile bancherilor, precum și procesul-verbal al ultimei reuniuni a FOMC din Statele Unite.

Investitorii pot monitoriza, de asemenea, orice evoluții privind progresul Japoniei în materie de stimulente economice și știrile geopolitice legate de Ucraina, ca potențiali factori de risc care afectează sentimentul pieței globale.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."