Rezumatul dimineții (20.12.2024)

Piețele globale s-au tranzacționat cu prudență ca urmare a poziției “hawkish” a Fed cu privire la reducerile ratelor din 2025, majoritatea indicilor asiatici înregistrând pierderi săptămânale abrupte. Semnalul Fed privind doar două potențiale reduceri ale ratelor anul viitor, în scădere față de așteptările anterioare de patru, a declanșat un sentiment larg de reducere a riscurilor. Contractele futures din SUA au extins pierderile după ce Congresul a respins o lege de cheltuieli susținută de Trump, sporind temerile legate de închidere.

Nikkei și TOPIX din Japonia au contracarat tendința regională, crescând cu 0,2% în ciuda datelor CPI din noiembrie, mai puternice decât estimările. Guvernatorul BOJ, Ueda, a menținut un ton “dovish”, sugerând că majorarea ratelor ar putea avea loc în cursul anului 2025. Inflația de bază a rămas peste ținta de 2%, dar banca centrală a subliniat că va urmări negocierile salariale din primăvară înainte de orice schimbare de politică.

Banca centrală a Chinei a lăsat neschimbate ratele de referință ale împrumuturilor, cu LPR pe un an la 3,1% și pe cinci ani la 3,6%. Piețele chineze au dat dovadă de rezistență, înregistrând pierderi săptămânale mai mici decât cele din regiune, pe fondul creșterii încrederii în planurile Beijingului de a majora cheltuielile fiscale în 2025. Spațiul limitat de politică monetară al PBOC din cauza slăbiciunii yuanului consolidează așteptările privind creșterea stimulentelor fiscale.

Dolarul a urcat la un maxim al ultimilor doi ani de 108,43, beneficiind de creșterea ratelor din SUA. Yenul a slăbit la 157,11 pentru un dolar, provocând reacții „alarmate” din partea oficialilor japonezi, care au avertizat asupra unei potențiale intervenții. Ministrul de finanțe Kato a menționat în mod explicit preocupările legate de „mișcările unilaterale și bruște” determinate de speculatori.

Prețurile petrolului indică pierderi săptămânale de peste 2%, cu Brent tranzacționându-se la 72,47 dolari și WTI la 68,99 dolari. Previziunile Sinopec conform cărora importurile de țiței ale Chinei ar putea atinge nivelul maxim până în 2025 au sporit îngrijorările legate de cerere. JPMorgan preconizează un excedent al pieței petroliere de 1,2 milioane bpd în 2025, citând creșterea puternică a ofertei non-OPEC+.

Aurul s-a menținut aproape de minimele ultimei luni, la 2 596 USD, urmând să înregistreze un declin săptămânal de 2%, pe măsură ce piețele asimilează perspectivele Fed. Metalul prețios s-a confruntat cu presiuni din partea puterii dolarului și a așteptărilor de reducere a ratei, contractele futures estimând acum doar o reducere de un sfert de punct în 2025.

Congresul se confruntă cu o posibilă închidere a guvernului după ce a respins un proiect de lege privind cheltuielile susținut de Trump printr-un vot de 174-235. Proiectul de lege, care ar fi suspendat limitele datoriei timp de doi ani, s-a confruntat cu opoziția conservatorilor fiscali din cadrul Partidului Republican. Finanțarea guvernului expiră vineri la miezul nopții, amenințând cu perturbarea călătoriilor de sărbători și a serviciilor federale.

Starbucks se confruntă cu o escaladare a acțiunilor sindicale, Workers United anunțând greve în principalele orașe americane, care ar putea afecta sute de magazine până la 24 decembrie. Sindicatul, care reprezintă peste 10 000 de barmani, invocă probleme nerezolvate legate de salarii, personal și orare, în ciuda celor nouă sesiuni de negociere din aprilie.

Berkshire Hathaway și-a majorat participația la Occidental Petroleum cu o achiziție de 409 milioane de dolari pe parcursul a trei zile, consolidând pariul lui Warren Buffett pe sectorul energetic. Banca Japoniei a publicat o analiză critică a politicilor de stimulare ale fostului guvernator Kuroda, menționând eficacitatea limitată a acestora în schimbarea psihologiei consumatorilor și avertizând asupra potențialelor efecte secundare de durată.

Criptomonedele sunt pe cale de a încheia săptămâna în teritoriul negativ. Bitcoin este în scădere cu mai puțin de 2% la 96.600 USD, în timp ce Ethereum pierde 3% și se tranzacționează la 3.368 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."