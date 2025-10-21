Rezumatul dimineții (21.10.2025)

Aspecte esențiale Contractele futures pe indicii americani sunt în ușoară scădere marți

Bitcoin din nou sub presiune pe fondul aprecierii dolarului american

Aurul scade cu aproape 0,7% față de maximul istoric

Indicii americani înregistrează ușoare pierderi după creșterile de ieri, determinate de speranțele pentru o întâlnire fructuoasă între Donald Trump și Xi Jinping la Seul. Întâlnirea este programată pentru săptămâna viitoare, iar comentariile președintelui SUA au dat piețelor speranța unei detensionări a relațiilor dintre cele două economii. Pe aceeași linie, indicii chinezi înregistrează și ei creșteri astăzi.

Înainte de sesiunea americană, General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola și Lockheed Martin vor publica rezultatele financiare. După sesiune, Netflix va raporta veniturile sale — o publicare care se așteaptă să fie în centrul atenției Wall Street. Texas Instruments va publica, de asemenea, raportul trimestrial. Calendarul macroeconomic este ușor astăzi; la 15:30 ora României vom primi datele privind inflația din Canada.

Acțiunile japoneze au scăzut după ce Sanae Takaichi, care susține o politică fiscală relaxată, a câștigat alegerile și a devenit prim-ministru al Japoniei. Perechea USD/JPY a crescut astăzi cu peste 0,5%. Aurul a scăzut cu peste 0,7% față de nivelurile record, tranzacționându-se la aproape 4.327 USD pe uncie, în timp ce argintul pierde peste 1%.

Sentimentul pieței criptomonedelor este destul de negativ astăzi — Bitcoin a scăzut cu peste 2% până la aproximativ 107.000 USD, comparativ cu aproape 111.000 USD atins ieri. Dolarul se întărește, în timp ce EUR/USD a scăzut la 1,162. Piețele speră că închiderea guvernului SUA se va încheia săptămâna aceasta, în conformitate cu comentariile venite de la Casa Albă.

Senatorii democrați au blocat propunerea republicanilor de a prelungi finanțarea guvernului — marcând a unsprezecea încercare eșuată. Votul s-a încheiat cu 50-43, neatingând cele 60 de voturi necesare pentru adoptarea planului, care avea ca scop finanțarea agențiilor federale până la sfârșitul lunii noiembrie. Cu toate acestea, consilierul economic american Kevin Hassett a declarat luni că închiderea guvernului se va încheia „cel mai probabil” în această săptămână.

Jamieson Greer a acuzat China că presează firmele străine să evite investițiile în industriile cheie ale SUA, afirmând că Beijingul urmărește să perturbe lanțurile de aprovizionare și să încetinească redresarea economică, vizând construcțiile navale și alte sectoare vitale ale SUA. Greer s-a angajat să protejeze companiile americane și să stimuleze investițiile.

Fitch Ratings a remarcat că majorarea rapidă a împrumuturilor nebancare în SUA crește riscul de pierderi mai mari pentru bănci. Între timp, Bank of America consideră că riscul ca Fed să piardă controlul asupra bilanțului în octombrie este ridicat. Australia va investi 2 miliarde de dolari în sisteme militare integrate ale SUA și a acceptat, de asemenea, să achiziționeze elicoptere Apache în valoare de 2,68 miliarde de dolari.

