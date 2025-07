Rezumatul dimineții (22.07.2025)

Procesul-verbal al Băncii Centrale a Australiei arată că, consiliul de administrație consideră că sunt probabile noi reduceri ale ratei dobânzii în timp, dar se concentrează pe momentul și amploarea acestora. Majoritatea s-a pronunțat în favoarea menținerii ratei dobânzii la 3,85%, invocând inflația încă ridicată și condițiile dificile de pe piața muncii. O minoritate a susținut o reducere din cauza riscurilor de deteriorare și a evoluției inflației. Piețele ar putea diminua pariurile pe reducerea ratei dobânzii pe termen scurt, sprijinind AUD și randamentele pe termen scurt.

Trei dintre cei nouă membri ai consiliului RBA au susținut o reducere, invocând progresele înregistrate în ceea ce privește inflația și PIB-ul modest. Majoritatea a susținut că o pauză este mai prudentă, având în vedere datele mai bune decât se aștepta și politica monetară încă restrictivă. Au existat îngrijorări cu privire la o relaxare prea rapidă, în special în contextul incertitudinii comerciale din SUA. Procesul-verbal confirmă o politică prudentă, dependentă de date.

Noua Zeelandă a raportat un excedent comercial lunar de 142 milioane NZD pentru luna iunie, dar exporturile au scăzut de la un trimestru la altul pentru prima dată în aproape doi ani. Deficitul comercial anual se situează la 4,37 miliarde NZD. În ciuda excedentului, dinamica slabă a exporturilor ridică îngrijorări cu privire la creșterea economică. Dolarul neozeelandez a înregistrat variații nesemnificative în urma publicării datelor.

Banca centrală a Chinei a stabilit rata de referință a yuanului cu 175 de puncte mai puternică decât se aștepta, cea mai fermă din noiembrie 2024. Măsura semnalează intenția de a apăra moneda în contextul presiunilor externe. Aceasta contribuie la stabilizarea sentimentului investitorilor în ceea ce privește poziția Chinei în materie de schimb valutar. De asemenea, aceasta urmează recentelor injecții de lichidități efectuate de PBOC.

Trump a avertizat că va ordona lovituri împotriva Iranului dacă activitatea nucleară se intensifică. El a invocat îngrijorările cu privire la ambițiile Teheranului și și-a prezentat poziția ca fiind una de descurajare. Aceasta continuă retorica agresivă față de Iran. Nu a fost anunțată nicio acțiune militară imediată.

Negociatorul comercial al Japoniei s-a întâlnit cu secretarul american al Comerțului, Lutnick, la Washington, dar nu s-a înregistrat niciun progres în ceea ce privește tarifele. Discuțiile au fost descrise ca „sincere”, dar nu au apărut detalii concrete. Cele două țări rămân departe de finalizarea unui acord. Incertitudinea privind tarifele continuă să afecteze perspectivele politicii comerciale japoneze.

În ciuda afirmațiilor lui Trump că un acord este aproape, rapoartele indică faptul că până la 1 august nu se va ajunge la un acord comercial limitat între SUA și India. India nu a primit încă o notificare oficială privind tarifele. Principalele puncte de blocaj includ tarifele la oțel, aluminiu, automobile și concesii indiene în domeniul agriculturii. Acordul comercial mai amplu ar putea fi amânat până în toamnă.

