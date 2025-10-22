Rezumatul dimineții (22.10.2025)

Aspecte esențiale Netflix scade cu aproximativ 6% în presesiune, după rezultate financiare dezamăgitoare.

Aurul și argintul înregistrează profituri record.

Dolarul american pierde teren pe fondul reapariției apetitului pentru risc.

Indicii bursieri principali din SUA și Europa se tranzacționează ușor în creștere după o sesiune record pentru DJIA și înaintea publicării rezultatelor financiare ale SAP și Netflix (US100: +0,15%, EU50: +0,05%, DE40 neschimbat).

Acțiunile Netflix au scăzut cu aproximativ 6% în tranzacțiile după închiderea pieței, după publicarea unor rezultate mai slabe decât se aștepta pentru trimestrul al treilea al anului 2025. Veniturile s-au ridicat la 11,51 miliarde de dolari, față de consensul Bloomberg de 11,52 miliarde de dolari (prognoza companiei: 11,53 miliarde de dolari), iar EPS la 5,87 dolari, față de 6,94 dolari așteptați. Marja operațională a scăzut la 28% din cauza unei taxe unice în Brazilia. Pe de altă parte, Netflix a depășit consensul pentru trimestrul IV, prognozând venituri de 11,96 miliarde USD și o marjă de 29% în 2025. Implicarea utilizatorilor a fost descrisă ca fiind „sănătoasă”, creșterea viitoare fiind estimată a fi determinată în mare parte de activitatea de publicitate.

Economistul șef al BCE, Philip Lane, a avertizat că băncile din Zona Euro rămân expuse riscurilor generate de o potențială restrângere a finanțării în dolari americani, care reprezintă până la 28% din pasivele lor. În ciuda rezervelor de lichiditate mai puternice, o penurie de dolari ar putea frâna creditarea, ceea ce l-a determinat pe Lane să solicite o monitorizare mai strictă a riscurilor legate de dolarul american.

Sentimentul în Asia-Pacific este mixt, pe fondul marcării profiturilor în sectorul tehnologic. CHN.cash și HK.cash au scăzut cu 0,3% și, respectiv, 0,4%, în timp ce JP225 se tranzacționează ușor mai sus (+0,8%).

Exporturile Japoniei au înregistrat o creștere de 4,2% în septembrie față de aceeași perioadă a anului trecut (consensul Bloomberg: 4,6%, anterior: -0,1%). Rezultatul mai slab decât cel preconizat s-a datorat în principal scăderii cu 13,3% a livrărilor către SUA după introducerea noilor tarife, compensată de creșterea puternică către Asia (+9,2%), China (+5,8%) și UE (+5,0%), susținută de cererea de produse IT și semiconductoare. Importurile au crescut cu 3,3%, impulsionate de sectorul mașinilor și echipamentelor electrice, indicând investiții de capital susținute. În ciuda deficitului comercial, datele susțin redresarea economică continuă a Japoniei și cresc așteptările privind noi majorări ale ratei dobânzii de către Banca Japoniei.

India și SUA sunt, potrivit unor surse, aproape de finalizarea unui acord comercial care ar reduce tarifele vamale pentru produsele indiene de la 50% la aproximativ 15-16%. Ca parte a acordului, India ar reduce treptat importurile de petrol rusesc și ar permite importurile de porumb modificat genetic. Acordul ar putea fi semnat la summitul APEC și ar putea stimula piața bursieră din India.

Pe piața valutară, dolarul suferă o corecție generală, cu fluxuri din alte refugii sigure (yen și franc) către monede mai riscante. Cele mai puternice performanțe ale valutelor G10 le prezintă monedele din Antipozi (AUDUSD: +0,25%, NZDUSD: +0,3%). EURUSD se redresează cu 0,1% la 1,1615 după patru sesiuni consecutive de scăderi.

Metalele prețioase cheie au înregistrat o evoluție pozitivă, în ciuda vânzărilor inițiale, reflectând preocupările legate de marcarea de profituri și evaluare. Aurul a crescut cu 0,3% la 4.136 USD/uncie, argintul cu +0,5% la 48,98 USD/uncie. Rezultatele solide de pe Wall Street ar putea afecta și mai mult cererea de refugii sigure.

Petrolul Brent și WTI cresc cu 0,6% și, respectiv, 1,1%, în timp ce NATGAS își extinde câștigurile cu încă 1% după rularea contractelor.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."