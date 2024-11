Rezumatul dimineții (22.11.2024)

Inflația CPI de bază din Japonia a crescut cu 2,3% în octombrie, ușor peste așteptări, dar marcând a doua lună consecutivă de încetinire. Prețurile alimentelor neperisabile au crescut cu 3,8%, iar orezul cu 58,9% - cea mai mare creștere din 1971. Așteptările de creștere a ratei BOJ se amplifică pentru reuniunea din decembrie.

Piețele asiatice au crescut în general, conduse de sectorul tehnologic și de producătorii de cipuri. Nikkei a câștigat 1,2%, KOSPI a avansat 1,2%, ASX 200 a crescut cu 1,1%. Indicele MSCI Asia Pacific s-a apreciat cu 0,7%. Piețele chineze au subperformat, indicele CSI 300 fiind în scădere cu 0,5% pe fondul incertitudinii privind stimulentele.

Bitcoin crește până la nivelul record de 99.368 USD, apropiindu-se de pragul istoric de 100.000 USD pe fondul optimismului adus de președința Trump. Piața cripto a câștigat 1.000 de miliarde de dolari de la alegeri, deoarece industria anticipează reglementări mai “prietenoase”.

Contractele futures din SUA rămân stabile, în timp ce tensiunile dintre Rusia și Ucraina escaladează după ce Moscova lansează o rachetă hipersonică și amenință cu represalii nucleare. NVIDIA atinge un nivel record datorită cererii puternice de cipuri de inteligență artificială, în timp ce Alphabet scade din cauza preocupărilor legate de dezmembrare.

Acțiunile și obligațiunile Adani Group sub presiune după punerea sub acuzare în SUA pentru fraudă. S&P a retrogradat perspectiva pentru trei entități Adani la negativă, citând riscurile de acces la finanțare. Compania emblematică Adani Enterprises a scăzut cu 22,6%. Grupul anulează vânzarea de obligațiuni în valoare de 600 de milioane de dolari.

Indicele dolarului se menține aproape de maximul ultimului an, la 107,06, în timp ce piețele ăși diminuează așteptările privind reducerea ratei Fed în decembrie. Goolsbee de la Fed Chicago vede ratele în mișcare „foarte puțin mai jos” ca inflația se relaxează. Randamentele Trezoreriei pe 10 ani alunecă în scădere marginală.

Yenul japonez se stabilizează după datele CPI, USDJPY tranzacționându-se la 154,50. Ueda (BOJ) semnalează o examinare mai atentă a datelor înainte de reuniunea din decembrie, subliniind în același timp impactul yenului asupra perspectivei politicii.

Petrolul câștigă pe fondul creșterii riscurilor Rusia-Ucraina, Brent urcând la 73,77 USD iar WTI la 70,10 USD. Ambele contracte au crescut cu 4-5% săptămânal. Aurul își prelungește ascensiunea pentru a cincea sesiune pe fondul preocupărilor geopolitice și este cotat în prezent la 2.687 USD pe uncie.

DirecTV pune capăt achiziției planificate a Dish Network după ce nu a reușit să obțină aprobarea deținătorilor de obligațiuni pentru schimbul de datorii.

Singapore actualizează prognoza de creștere pentru 2024 după o performanță peste așteptări în trimestrul al treilea.

Evenimentele cheie care urmează: datele preliminare PMI din Europa și Marea Britanie, datele privind vânzările cu amănuntul din Marea Britanie, deciziei de politică BOJ mai urmărită după datele privind inflația.

