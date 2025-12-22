Rezumatul dimineții (22.12.2025)

Contractele futures indică o perspectivă relativ optimistă pentru sesiunea de astăzi pe piețele bursiere internaționale. Contractele pe indici asiatici sunt în creștere, JP225 continuând revenirea începută săptămâna trecută. Contractul JP225 este în prezent în creștere cu 0,25%, în timp ce US100 este în creștere cu 0,4%. Pe de altă parte, indicele german DE40 pierde aproape 0,1%.

Perechea USD/JPY s-a retras de la maximele matinale de aproximativ 157,75 la minimele de 157,25. Cererea pentru JPY a fost susținută de intervențiile verbale ale „diplomatului monetar” șef Atsushi Mimura, care a avertizat împotriva mișcărilor „unilaterale și violente” și a anunțat „măsuri adecvate” împotriva volatilității excesive.

În afară de aceasta, asistăm și la o revenire mai puternică a AUD și NZD. Sentimentul mai slab domină în primul rând în cazul dolarului american și al euro. Perechea EURUSD a testat din nou astăzi nivelurile de suport în jurul valorii de 1,1700, dar cererea a anulat aceste mișcări.

China și-a menținut ratele dobânzilor de referință neschimbate pentru a șaptea lună consecutivă, în ciuda datelor economice slabe. Ratele dobânzilor la împrumuturile pe un an și pe cinci ani au rămas neschimbate, la 3% și, respectiv, 3,5%. Rata anuală este un punct de referință pentru împrumuturile noi, în timp ce rata pe cinci ani afectează ratele dobânzilor ipotecare. Această decizie a fost luată în contextul datelor economice nefavorabile din China pentru luna noiembrie.

Prețurile petrolului brut WTI au crescut astăzi cu aproape 1,1% în urma intensificării tensiunilor geopolitice, inclusiv confiscarea de către SUA a unui petrolier venezuelean în weekend. Tensiunile persistente dintre Israel și Iran au contribuit, de asemenea, la restabilirea unei mici prime de risc în prețurile petrolului.

ARGINTUL continuă să înregistreze creșteri impresionante în tendința ascendentă pe termen lung, crescând cu aproximativ 3% numai astăzi, pentru a atinge un nou maxim istoric de peste 69 USD pe uncie. Aurul a crescut, de asemenea, revenind peste pragul de 4.400 USD pe uncie, iar în acest caz asistăm, de asemenea, la o depășire a nivelurilor record.

Dar asta nu este tot, deoarece asistăm, de asemenea, la creșteri semnificative ale tuturor celorlalte metale prețioase. Prețurile platinei și paladiului au crescut cu 4% și, respectiv, 5%. Aceste mișcări fac parte din tendința ascendentă dinamică generală care predomină pe această piață de câteva săptămâni, sau chiar de mai mult de douăsprezece săptămâni.

Observăm, de asemenea, o revenire a criptomonedelor, inclusiv Bitcoin, ale cărui prețuri se redresează astăzi cu aproape 0,5%, și Ethereum cu 1%.

