Rezumatul dimineții (23.01.2026)

Indicii bursieri americani au închis în creștere semnificativă, în urma unei serii de știri pozitive. S&P 500 a crescut cu peste 0,5%, Nasdaq cu 0,9%, iar Dow Jones cu peste 0,6%.

Principalele motive de optimism au fost datele macroeconomice : creșterea PIB-ului a atins 4,4%, în timp ce numărul cererilor inițiale de șomaj a fost sub previziunile anterioare. Inflația PCE din SUA s-a situat la 2,8%, fiind încă considerată ușor ridicată.

Banca Japoniei, așa cum era de așteptat, a menținut rata dobânzii pe termen scurt la 0,75% , în timp ce a ridicat previziunile privind inflația de bază și a subliniat riscurile crescânde de inflație.

Deși inflația de bază din Japonia încetinește , aceasta rămâne peste ținta Băncii Japoniei, ajungând la 2,4% în decembrie, comparativ cu 3% în noiembrie. De asemenea, este de remarcat faptul că datele PMI a atins cel mai înalt nivel din ultimele 17 luni, semnalând revenirea industriei japoneze pe o traiectorie de creștere.

Banca Populară a Chinei (PBOC) a stabilit rata de referință USD/CNY de astăzi la 6,9929, mai mare decât cea prognozată de 6,9481.

Piețele bursiere asiatice au încheiat săptămâna într-o notă pozitivă: indicele Nikkei 225 din Japonia a câștigat 0,29%, indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 0,33%, indicele Shanghai Composite din China a crescut cu 0,27%, iar indicele ASX 200 din Australia a înregistrat o creștere de 0,06%. Indicele KOSPI din Coreea de Sud s-a remarcat cu o creștere de 0,6%.

Pe piața valutară , cea mai mare volatilitate se observă la perechea USD/JPY, care crește în urma deciziilor băncilor centrale și a publicării datelor macroeconomice.

Piețele petroliere se confruntă, de asemenea, cu o volatilitate crescută. Contractele Brent și WTI au reacționat la avertismentul președintelui american Donald Trump privind trimiterea unei „flote” către Iran, ridicând îngrijorări cu privire la potențiale întreruperi ale aprovizionării din partea acestui important producător de petrol.

Pe piața metalelor prețioase, aurul și argintul beneficiază de tensiunile geopolitice. Aurul, în creștere cu 0,3%, se situează în jurul valorii de 4.950 USD pe uncie, în timp ce argintul, în creștere cu 3%, a depășit 99 USD pe uncie.

Pe piața criptomonedelor , Bitcoin a crescut cu aproximativ 0,3%, în timp ce Ethereum rămâne în mare parte neschimbat.

Intel a raportat rezultate pentru al patrulea trimestru care au depășit așteptările analiștilor , dar compania a avertizat că se așteaptă la marje și venituri semnificativ mai mici în primul trimestru.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."