Rezumatul dimineții (23.07.2025)

Sentimentul pieței de pe Wall Street a fost mixt ieri, acțiunile din sectorul tehnologic afectând indicii (Nasdaq: -0,4%, S&P 500: +0,05%, DJIA: +0,4%). Contractele futures sunt în prezent în creștere cu 0,2-0,3%.

Donald Trump a anunțat în cursul nopții un acord comercial cu Japonia, cu o rată tarifară reciprocă de 15% (inclusiv pentru autovehicule, care anterior erau supuse unei taxe de 25%). În schimb, japonezii ar urma să investească 550 de miliarde de dolari suplimentari în SUA. Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a confirmat termenii acordului comercial, afirmând că această cooperare strânsă cu SUA va continua.

Acordul comercial alimentează optimismul general în regiunea Asia-Pacific. Indicele Nikkei 225 din Japonia a crescut cu puțin peste 4%, în timp ce HSCEI din China (+0,7%), Hang Seng (+0,5%), S&P/ASX 2000 din Australia (+0,4%), Nifty 50 din India și Kospi din Coreea de Sud (+0,2%) se află, de asemenea, pe teritoriu pozitiv.

Acțiunile producătorilor auto japonezi au crescut în timpul sesiunii asiatice, ca răspuns la reducerea tarifelor sectoriale de la 25% la 15% (Toyota: +15%, Honda: +11%, Mazda: +17%, Nissan: +9%, Mitsubishi: +13%). Euforia s-a extins și pe piața sud-coreeană (Hyundai: +11%, Kia: +7%).

Presa japoneză a informat că premierul Japoniei ar urma să-și anunțe demisia până la sfârșitul lunii iulie. Ishiba a refuzat să comenteze, afirmând că „nu poate spune nimic înainte de a examina acordul comercial”.

Pe piața valutară, yenul este cel mai mare perdant (USDJPY: +0,25%, EURJPY: +0,18%, CHFJPY: +0,2%), reflectând incertitudinea pieței ca răspuns la acordul comercial global cu SUA. De reducerea incertitudinii beneficiază cel mai mult monedele din Antipozi (AUDUSD, NZDUSD: +0,4%). Indicele dolarului american (USDIDX) se redresează cu 0,2%. EURUSD înregistrează o corecție de 0,15%, ajungând la 1,173.

Metalele prețioase se corectează în mare parte după o scădere generală a incertitudinii. Aurul a pierdut 0,4%, la 3.418 dolari pe uncie, argintul a scăzut cu 0,1%, la 39,23 dolari pe uncie, în timp ce platina a crescut cu 0,3%.

Ultimul raport API a arătat o scădere a stocurilor de țiței cu 0,577 milioane de barili și a benzinei cu 1,228 milioane de barili, împreună cu o creștere a stocurilor de distilatele cu 3,480 milioane de barili. Petrolul WTI revine astăzi cu 0,15%.

Bitcoin a scăzut cu 0,7%, la 118.900 dolari, în timp ce Ethereum câștigă 0,3%, la 3.722 dolari.

