Rezumatul dimineții (25.02.2025)

Piețele asiatice au scăzut în general marți, acțiunile tehnologice conducând pierderile înainte de raportul de câștiguri al Nvidia de miercuri. Indicele Nikkei din Japonia a avut cea mai slabă performanță, scăzând cu 1,23%, în timp ce Hang Seng a pierdut 1% ca urmare a retragerii acțiunilor tehnologice, iar indicii din China continentală au pierdut 0,5-0,9%. Indicele KOSPI din Coreea de Sud a arătat mai multă rezistență, scăzând doar 0,49% după reducerea ratei de către BOK.

Sentimentul privind sectorul tehnologic s-a deteriorat și mai mult în urma rapoartelor conform cărora administrația Trump încearcă să înăsprească controalele din era Biden privind exporturile de tehnologie a cipurilor către China, vizând în special cipurile Nvidia și întreținerea echipamentelor de semiconductoare. Acest lucru vine după ce Trump a ordonat o examinare mai atentă a investițiilor chineze în sectoare-cheie din SUA, tensionând și mai mult relațiile dintre SUA și China.

Banca centrală a Coreei de Sud a redus ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază, până la 2,75%, marcând a treia reducere din ciclu de relaxare în curs. BOK a redus semnificativ prognoza de creștere a PIB-ului pentru 2025 la 1,5%, de la 1,9% anterior, citând îngrijorările legate de slăbirea sentimentului consumatorilor și potențialele provocări la export din cauza politicilor tarifare ale SUA.

Prețurile petrolului au crescut în tranzacțiile din sesiune asiatică, Brent ajungând la 74,59 dolari, iar WTI la 71,06 dolari, câștigând 0,6-0,7% după ce Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat noi sancțiuni care vizează industria petrolieră iraniană. Măsurile afectează peste 30 de entități din Emiratele Arabe Unite, Hong Kong și China, ca parte a campaniei de „presiune maximă” a lui Trump menită să stopeze exporturile de petrol iranian.

Tensiunile comerciale au escaladat odată cu reafirmarea planurilor lui Trump de a impune tarife de 25 % asupra importurilor din Mexic și Canada începând cu 4 martie, sporind incertitudinea comercială globală. Trezorierul australian Jim Chalmers se întâlnește la Washington cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, pentru a obține o scutire pentru oțelul și aluminiul australian de tarife similare.

Aurul s-a apropiat de niveluri record, ajungând aproape de 3.000 de dolari pe uncie, investitorii căutând refugii pe fondul escaladării tensiunilor comerciale și al așteptărilor privind reducerea ratelor de către Rezerva Federală. Randamentele Trezoreriei au atins noi minime, randamentul de referință atingând un minim al ultimelor două luni de 4,377%, în timp ce randamentele pe doi ani au scăzut la 4,156%.

Acțiunile caselor de comerț japoneze au crescut cu 5-10% după ce Warren Buffett a anunțat că intenționează să majoreze participațiile Berkshire Hathaway în aceste companii. Acțiunile Berkshire au atins luni un nivel record, valoarea de piață a conglomeratului crescând la 1,08 trilioane de dolari, în urma celui mai mare profit trimestrial raportat vreodată.

În ianuarie, înmatriculările de mașini noi ale Tesla în Europa și Marea Britanie au scăzut cu 45,2% față de anul precedent, iar cota de piață a scăzut de la 1,8% la 1%, producătorul de vehicule electrice confruntându-se cu o concurență sporită. Producătorul chinez SAIC Motor a înregistrat o creștere a vânzărilor de aproape 37%, depășind cu mult Tesla, cu o cotă de piață de 2,3% în regiune.

Perspectivele sectorului imobiliar din China rămân sumbre, în ciuda măsurilor de sprijin guvernamentale, potrivit unui sondaj Reuters. Analiștii se așteaptă ca prețurile locuințelor să scadă cu 2,5% în acest an, mai rapid decât se prevăzuse anterior, iar creșterea să fie reluată abia în 2026. Vânzările de proprietăți ar urma să scadă cu 5,7% în acest an, în timp ce investițiile ar urma să scadă cu 7,0%.

Perspectivele de pace Rusia-Ucraina rămân incerte, în ciuda recentelor discuții SUA-Rusia din Arabia Saudită. Președintele Putin a declarat că participarea europeană ar fi necesară în cele din urmă, dar a subliniat construirea încrederii cu Washingtonul mai întâi, sugerând că orice rezoluție ar putea să nu vină la fel de repede cum a indicat Trump. Putin și-a exprimat, de asemenea, deschiderea pentru a discuta cu SUA despre reduceri semnificative ale cheltuielilor militare.

