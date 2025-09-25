Rezumatul dimineții(25.09.2025)

Indicii din Asia-Pacific înregistrează ușoare creșteri în intervalul 0,15-0,70%. Indicii chinezi au crescut între 0,50 și 0,70%, AU200.cash din Australia a câștigat 0,45%, JP225 din Japonia a crescut cu 0,17%, iar SG20cash din Singapore a crescut cu 0,15%.

Mary Daly (Fed), a susținut reduceri suplimentare ale ratei dobânzii, dar a refuzat să specifice un calendar, subliniind că aceasta va depinde de date. Ea a remarcat că expansiunea economică și angajările au încetinit, inflația concentrându-se în principal în zonele afectate de tarife. Reducerea de săptămâna trecută a fost prezentată ca o „asigurare”, riscul de recesiune fiind considerat scăzut.

Astăzi am primit detalii din procesul-verbal al ședinței BoJ din iulie. Membrii au convenit că ratele ar trebui să continue să crească dacă activitatea și prețurile se vor încadra în previziuni.

Unii decidenți politici au solicitat majorări în timp util și o orientare către active mai „neutre”. Firmele sunt mai eficiente în transferarea costurilor, dar inflația serviciilor determinată de salarii rămâne moderată; efectele tarifelor asupra Japoniei au fost considerate limitate.

Fostul membru al consiliului BoJ, Makoto Sakurai, a declarat că BoJ ar putea majora ratele încă din octombrie, în funcție de claritatea impactului tarifelor. El prevede o înăsprire de până la 100 de puncte de bază în 2,5 ani, ratele atingând un nivel maxim de aproape 1,5% până în 2028.

Inflația PPI pentru servicii pentru luna august conform BoJ a încetinit la +2,7% YoY (față de 2,9% așteptat/anterior).

Astăzi vom auzi și părerile a șapte oficiali ai Fed, printre care Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly și Schmid. Piața va analiza comentariile lor pentru a găsi indicii despre viitoarele reuniuni din octombrie și decembrie.

Viceguvernatorul băncii centrale a Chinei a subliniat dorința de a internaționaliza obligațiunile denominate în yuani. Piața obligațiunilor onshore, evaluată la 192 trilioane CNY (a doua cea mai mare din lume), are în prezent o pondere de doar 2% din investitorii străini. Obiectivul este de a extinde această pondere prin măsuri precum acceptarea obligațiunilor CNY ca garanție pe piețele din Hong Kong/globale, creșterea limitelor Swap Connect, facilitarea accesului la repo și pregătirea contractelor futures pe obligațiuni de stat chinezești în Hong Kong.

