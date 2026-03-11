Sinteza piețelor: Piața așteaptă rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu și indicele prețurilor de consum din SUA🕞

Indicii europeni își schimbă din nou direcția, pe fondul așteptărilor privind rezolvarea conflictului din Iran. Majoritatea indicilor de referință de pe Vechiul Continent înregistrează pierderi moderate. DAX din Germania (-0,7%) conduce declinul, în timp ce IBEX și AEX se comportă relativ bine, cu o creștere de aproximativ 0,1%. Au fost publicate datele privind inflația din Germania. Inflația măsurată prin HICP la nivel european a fost de 2,0% față de aceeași perioadă a anului trecut și de 0,4% față de luna precedentă. CPI, conform Oficiului Federal de Statistică, a fost de 1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut și de 0,2% față de luna precedentă. Ambele valori au fost în conformitate cu așteptările pieței. Compania germană Rheinmetall a raportat rezultatele pentru 2025. În ciuda creșterii puternice a veniturilor (9,9 miliarde de euro, în creștere cu 29%), a îmbunătățirii solide a marjelor (până la 18,5%) și a previziunilor optimiste (vânzări estimate pentru 2026 de 14 miliarde de euro), acestea nu au fost suficiente pentru a satisface așteptările pieței. Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 5% în urma publicării rezultatelor. CEO-ul Porsche indică faptul că această companie ar putea face față unei noi runde de reduceri de personal. Compania ia în considerare, de asemenea, introducerea de noi modele în segmente care vizează creșterea profiturilor.

Agenția Internațională pentru Energie ia în considerare din ce în ce mai serios eliberarea unei părți din rezervele sale de petrol. Jurnaliștii WSJ raportează că factorii de decizie cu care au luat legătura menționează că volumul eliberat ar putea fi mai mare decât cele 182 de milioane de barili eliberate în 2022.

Oracle a raportat rezultate care au depășit așteptările pieței; acțiunile au crescut cu aproape 9% în tranzacțiile din presesiune. Veniturile au crescut la 17,19 miliarde de dolari, iar EPS a atins 1,79 dolari. Cea mai puternică creștere a veniturilor a venit din segmentul cloud, cu o creștere de până la 44%.

Piețele așteaptă datele privind inflația la consumatorii din SUA (CPI). Consensul se așteaptă ca inflația anuală să rămână la 2,4%, iar valoarea lunară să crească de la 0,2% la 0,3%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."