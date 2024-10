Rezumatul dimineții (25.10.2024)

O serie de bănci chineze, inclusiv Industrial and Commercial Bank of China și Agricultural Bank of China, au redus astăzi ratele ipotecare, o măsură anunțată deja de instituția chineză. Costurile cu dobânzile pentru gospodării sunt așteptate să scadă cu un total de aproximativ 150 de miliarde de yuani (21,05 miliarde de dolari) pe an.