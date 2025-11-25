Rezumatul dimineții (25.11.2025)

Ședința de tranzacționare de ieri din Statele Unite s-a încheiat cu o revenire puternică, Nasdaq crescând cu 2,69%, S&P 500 cu 1,55% și Dow Jones cu 1,4%, câștigurile fiind susținute de șansele crescânde de reducere a ratei dobânzii de către Fed.

Comentariile recente ale oficialilor Fed, printre care Daly, Waller și Williams, au indicat că o reducere a ratei dobânzii în decembrie devine din ce în ce mai probabilă, subliniind că decizia va depinde de datele economice actuale, inclusiv inflația, dinamica pieței muncii și starea sectorului industrial. Piețele evaluează în prezent probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în decembrie la aproximativ 70-75%, ceea ce susține și mai mult sentimentul față de acțiuni și active de risc.

Takaichi și Trump vor discuta probabil despre conversația lui Trump cu Xi în contextul tensiunilor crescânde din jurul Taiwanului.

Casa Albă a descris discuțiile cu Ucraina ca fiind productive , în timp ce Comisia Europeană a anunțat planuri de a trimite o echipă la Washington pentru a discuta diverse probleme.

Președintele chinez Xi a anunțat o consolidare a parteneriatului energetic cu Rusia , iar ambele părți sunt angajate în discuții pentru a extinde exporturile de petrol ca răspuns la sancțiunile SUA. Ca urmare, prețurile petrolului se stabilizează în jurul valorii de 58,5 dolari pe baril.

În Asia, indicii au înregistrat creșteri moderate, în urma dinamicii pozitive de pe Wall Street . Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,14%, Hang Seng cu 1,2% și Shanghai Composite cu 1,1%, în timp ce indicele australian S&P/ASX 200 a înregistrat o ușoară scădere de 0,1%.

Banca Coreei (BOK) a menținut ratele dobânzilor la 2,50%, dar slăbiciunea wonului și riscurile de pe piața imobiliară ar putea amâna reducerea ratelor până la începutul anului 2026.

Banca Populară a Chinei a stabilit cursul de schimb USD/CNY la 7,0826, sub nivelul estimat de 7,1056.

Pe piețele valutare , dolarul a înregistrat un comportament mixt, apreciindu-se față de yenul japonez, dar depreciindu-se ușor față de euro și lira sterlină.

Pe piața mărfurilor , metalele prețioase au înregistrat o ușoară creștere. Aurul a oscilat în jurul valorii de 4.140 USD pe uncie, în timp ce argintul s-a situat în apropierea valorii de 51,4 USD pe uncie.

Pe piața criptomonedelor, sentimentul s-a îmbunătățit ușor, susținut de o schimbare a narativului privind o posibilă reducere a ratei dobânzii Fed în decembrie. Bitcoin se tranzacționează în jurul valorii de 87.975 USD, în timp ce Ethereum se menține în apropierea valorii de 2.915 USD.

În sectorul tehnologic, Alphabet intră din ce în ce mai mult pe piața AI cu noile cipuri TPU, putând să concureze cu dominația Nvidia în domeniul GPU-urilor AI. În plus, Meta ia în considerare mutarea unei părți din centrele sale de date la Google TPU începând din 2027 și închirierea de putere de calcul de la Google Cloud.

Tesla se confruntă cu acuzații de încălcare a brevetelor legate de sistemele sale robotice Autopilot.

