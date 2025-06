Rezumatul dimineții (26.06.2025)

În ciuda calmului relativ din domeniul geopolitic, datorat încetării focului între Israel și Iran, piața începe să se concentreze asupra expirării tarifelor reciproce între SUA și China, pe 9 iulie .

Ministrul japonez al Revitalizării Economice, Akazawa, a declarat că țara sa nu poate accepta tarife de 25% la automobile .

Piețele bursiere americane au încheiat ieri în mare parte fără schimbări: S&P 500 a închis aproape de zero, la 6.090 de puncte, Nasdaq a câștigat 0,3%, iar Dow Jones a scăzut cu 0,25%.

Piețele asiatice înregistrează o îmbunătățire: Nikkei 225 a crescut cu 1,5%, iar Shanghai Composite a câștigat 0,1%. Cu toate acestea, indicii din Australia, Coreea de Sud și Hang Seng CE au scăzut cu 0,5%.

Vânzarea dolarului american continuă, perechea EURUSD atingând 1,1700, un nou maxim din 2021.

JP Morgan prevede o slăbire suplimentară a dolarului american cu peste 5% în următoarele 12 luni.

Perechea USD/CNH a coborât la cel mai redus nivel din noiembrie.

Jerome Powell a declarat că așteaptă mai multă claritate cu privire la impactul tarifelor asupra inflației înainte de a decide asupra unor noi reduceri ale ratei dobânzii.

Wall Street Journal raportează că Trump ia în considerare anunțarea următorului președinte al Fed încă din această toamnă, o mișcare care ar putea submina poziția lui Powell.

Nvidia a atins ieri un nou record istoric de 154 USD pe acțiune, înregistrând o creștere de peste 4%.

Citigroup și-a majorat prognoza pentru creșterea economică a Chinei în acest an de la 4,7% la 5%.

Premierul chinez a declarat că, China va face tot posibilul pentru a stimula consumul intern.

Astăzi, vom asculta declarațiile mai multor membri ai Fed , printre care Barkin, Hammack și Kashkari. BCE va fi reprezentată de Schnabel, De Guindos și Lagarde, iar printre membrii Băncii Angliei care vor susține discursuri se vor număra Bailey, Breeden și Rosen.

Deutsche Bank se așteaptă ca RBA să reducă ratele dobânzilor în iulie, în timp ce J.P. Morgan anticipează că Fed va reduce ratele doar în decembrie. Nomura prognozează o creștere a randamentelor globale pe fondul temerilor privind o încetinire a creșterii economice.

Ayatollah Ali Khamenei nu a mai fost văzut în public de peste o săptămână. CIA indică faptul că programul nuclear al Iranului a fost grav afectat. Cu toate acestea, unele rapoarte sugerează că programul a fost doar întârziat cu câteva luni. Statele Unite au declarat că orice reluare a îmbogățirii uraniului de către Iran ar constitui o altă linie roșie.

Calendarul economic de astăzi include datele privind cererile de șomaj din SUA, comenzile de bunuri durabile și datele finale privind PIB din primul trimestru.

