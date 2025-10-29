Rezumatul dimineții (29.10.2025)

Aspecte esențiale Contractele futures pe indicii americani americane își extind câștigurile înaintea deciziei Fed și a rezultatelor financiare ale marilor companii tehnologice.

AUD depășește toate monedele G10 pe fondul datelor CPI peste așteptări

Aurul și argintul își întrerup recentele vânzări masive.

Contractele futures pe indicii de pe Wall Street continuă să avanseze înaintea publicării rezultatelor financiare ale marilor companii tehnologice (Microsoft, Alphabet, Meta) și a deciziei Rezervei Federale, care se așteaptă să includă o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în SUA. US100 este în creștere pentru a șasea sesiune consecutivă (+0,35%), în timp ce US500 (+0,2%) și US2000 (+0,1%) sunt, de asemenea, în teritoriul pozitiv; US30 este ușor închiderea de ieri, similar cu EU50 în Europa (-0,02% până la -0,08%).

Potrivit secretarului Trezoreriei SUA, S. Bessent, „lăsarea de spațiu pentru Banca Japoniei va fi esențială pentru ancorarea așteptărilor inflaționiste [în Japonia]”. Comentariul lui Bessent se referea la apelurile prim-ministrului Takaichi pentru o cooperare mai strânsă între BOJ și guvern în vederea atingerii obiectivelor politice ale noii administrații.

Sentimentul în regiunea Asia-Pacific rămâne mixt. AU200.cash a scăzut cu aproape 1% în urma datelor CPI peste așteptări, în timp ce în Japonia (JP225: +1,3%) și Coreea de Sud (KOSPI: +1,7%) predomină optimismul determinat de AI în ceea ce privește acțiunile din sectorul tehnologic, susținut de veniturile record ale furnizorului Nvidia, SK Hynix (7,9 miliarde USD), care produce cipuri de memorie DRAM.

Inflația CPI din Australia a crescut peste așteptări în trimestrul al treilea, reflectând presiunea continuă din partea datelor lunare și consolidând poziția “hawkish” a RBA. CPI a crescut cu 1,3% QoQ (prognoză: 1,1%, anterior: 0,7%) și cu 3,2% anualizat (prognoză: 3%, anterior: 2,1%; cea mai mare valoare din iulie 2024). Principalii factori au fost locuințele (+2,5%), recreerea și cultura (+1,9%) și transportul (+1,2%). Prețurile la energie electrică au crescut cu 9,0% din cauza revizuirilor tarifare anuale și a rambursărilor întârziate.

Dolarul australian se apreciază față de toate monedele G10 pe fondul surprizei din datele CPI(AUDUSD: +0,4%, EURAUD: -0,6%, AUDNZD: +0,2%). Lira sterlină este cea mai slabă monedă (GBPUSD: -0,2%, EURGBP: +0,1%), înregistrând o a doua sesiune de scădere după ce British Retail Consortium a raportat o scădere de 0,3% a prețurilor în magazine în septembrie. EURUSD a scăzut cu 0,2% până la 1,163.

Aurul și-a întrerupt declinul de patru zile, revenind cu 1,1% la 3.980 USD pe uncie; argintul a câștigat 2% la 47,84 USD, în timp ce și contractele futures pe platină (+1%) și paladiu (+1,6%) au avansat.

Petrolul Brent și WTI s-au redresat după două zile de pierderi (în creștere cu 0,2% și, respectiv, 0,3%), la fel ca și gazele natural, care au câștigat 0,6% după trei sesiuni în scădere.

Sentimentul privind criptomonedele este mixt: Bitcoin se tranzacționează la un nivel aproximativ stabil, Ethereum crește cu 0,7% până la 4.030 USD, în timp ce Solana (+0,2%) și Ripple (+0,7%) sunt, de asemenea, în creștere; Chainlink scade cu 0,1%.

