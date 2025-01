Rezumatul dimineții (30.01.2025)

Indicii futures americani se tranzacționează în creștere, deși acțiunile Microsoft au scăzut cu mai mult de 4% în tranzacțiile after-hours, în ciuda rezultatelor trimestriale puternice. Investitorilor nu au apreciat creșterea sub așteptări a afacerilor în segmentul cloud computing-ului Azure.

Meta Platforms, de asemenea, limitează creșterea la 2%, în ciuda depășirii puternice a previziunilor privind veniturile și profitul; pierderile la divizia sa Reality Labs au depășit previziunile, iar compania a confirmat CAPEX de 60 până la 65 de miliarde de dolari pentru 2025.

Acțiunile Tesla sunt în creștere cu 4% după ore, deși este posibil ca rezultatele companiei să ne pară oarecum dezamăgitoare. Acțiunile IBM sunt cel mai puternic câștigător; acțiunile companiei au crescut cu aproape 9% după un raport surprinzător de puternic. US100 a câștigat aproape 0,3%, iar US500 și US30 au fost ușor în teritoriu pozitiv.

Volatilitatea pe bursele asiatice a fost foarte limitată, iar contractele pe indicii europeni s-au tranzacționat în ușoară creștere. Astăzi, investitorii vor afla decizia BCE și vor putea urmări conferința șefei BCE, Christine Lagarde; prognoza de bază indică o reducere de 25 de puncte de bază.

Eurodolarul pierde ușor și se tranzacționează încă peste 1,041; randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au scăzut cu 3 puncte de bază, la 4,52%, în ciuda declarațiilor ceva mai “hawkish” ale lui Jerome Powell

Powell a subliniat ieri forța economiei americane; cu toate acestea, el a indicat că, deși se preconizează că inflația va scădea în continuare până la ținta de 2%, Fed nu va decide să facă noi reduceri până când nu va vedea date încurajatoare, oferind factorilor de decizie suficientă încredere pentru a acționa fără teama de revenirea presiunilor asupra prețurilor

Mărfurile agricole sunt în scădere astăzi, contractele pe Brent și WTI pierzând 0,5%. Contractele pe gazele naturale câștigă 0,5%. Aurul crește simbolic cu 0,1% până la 2.761 de dolari pe uncie, argintul se apreciază cu 0,3%, iar platina avansează peste 0,8%.

Accentul macro va fi pus astăzi pe cererile de șomaj din SUA și pe datele PIB din Zona Euro și Statele Unite. Înainte de deschiderea sesiunii din SUA vor fi raportate rezultatele trimestriale ale CAT, Mastercard și UPS, printre altele. După închiderea sesiunii pe Wall Street, vor raporta Apple, Visa și Intel

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."