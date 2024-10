Rezumatul dimineții (30.10.2024)

Piețele asiatice s-au tranzacționat în cea mai mare parte în scădere, pe fondul precauției cu privire la datele economice viitoare și a incertitudinii electorale. Nikkei 225 din Japonia a crescut cu peste 0,5%, în timp ce CSI 300 din China și Hang Seng din Hong Kong au scăzut ușor. ASX 200 a scăzut cu 0,6% după datele privind inflația.

Inflația australiană din al treilea trimestru a prezentat semnale mixte - inflația CPI principală a scăzut la 2,8% (cel mai scăzut nivel din 2021), dar inflația de bază a rămas stabilă la 3,5%. Piețele și-au diminuat așteptările privind reducerea ratei, principalele bănci prognozând acum prima reducere în februarie 2025.

PIB-ul Franței din Q3 a depășit așteptările cu +0,4% în ritm trimestrial și +1,3% în ritm anual (față de previziunile de +0,3% și +1,2%), stimulat de activitatea legată de Jocurile Olimpice, în ciuda slăbiciunilor economice subiacente, în timp ce cheltuielile de consum din septembrie au atins estimările de +0,1% în ritm lunar (revizuite anterior la +0,4%)

Contractele futures de pe Wall Street au crescut după câștigurile puternice ale Alphabet, compania raportând o creștere de 35% a segmentului cloud și o îmbunătățire a veniturilor din publicitate pe YouTube. Meta și Microsoft raportează astăzi, urmate de Apple și Amazon mâine.

Dolarul s-a menținut aproape de maximele pe 3 luni înainte de datele economice cheie din SUA din această săptămână. Dolarul australian a scăzut la un minim al ultimelor 3 luni după raportul privind inflația. Yenul japonez s-a stabilizat în jurul valorii de 153,25 pe dolar, deoarece piețele se așteaptă ca mâine, BOJ să mențină ratele.

Bitcoin s-a apropiat de maxime record, tranzacționându-se la 72.456 dolari, pe fondul speculațiilor electorale crescute. Aurul a atins un nou maxim istoric de 2.782,78 dolari pe uncie, deoarece persistă cererea de valori de refugiu.

Prețul petrolului s-a stabilizat, Brent situându-se la 71,22 USD iar WTI la 67,73 USD, în timp ce piețele pun în balanță potențialul armistițiu Israel-Hezbollah împotriva scăderilor așteptate ale stocurilor din SUA.

Aurul își extinde câștigurile și se află la nivelul record de 2785,55 USD pe uncie, în timp ce argintul oscilează în jurul maximelor, în prezent la 34,25 USD. EURUSD rămâne stabil și se tranzacționează în prezent la 1,0819.

Hong Kong a raportat un număr record de achiziții de proprietăți din China continentală în Q1-Q3 2024, cu 8.133 de locuințe în valoare de 90,6 miliarde HK$ cumpărate în urma relaxării politicilor.

Evenimentele cheie care urmează: Rapoartele Meta și Microsoft, datele privind PIB-ul european, anunțul privind bugetul Marii Britanii, ședința de politică a BOJ de mâine și raportul privind ocuparea forței de muncă ADP din SUA de astăzi.

UE a confirmat tarife de până la 45,3% pentru vehiculele electrice chinezești, provocând critici din partea Beijingului, care a solicitat negocieri suplimentare pentru a evita escaladarea fricțiunilor comerciale.

Volkswagen și sindicatele se întâlnesc astăzi cu privire la planurile controversate de închidere a fabricilor și de reducere a locurilor de muncă, pe fondul cererii slabe și al costurilor ridicate, existând posibilitatea unor acțiuni sindicale.

