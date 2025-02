Rezumatul dimineții (31.01.2025)

Cel mai important eveniment al zilei este publicarea indicelui de inflație preferat de Fed, indicele PCE din SUA.

Așteptările sugerează că valoarea de bază va rămâne neschimbată la 2,8% de la an la an, în timp ce valoarea principală este de așteptat să crească de la 2,6% la 2,8% de la an la an.