Rezumatul dimineții (12.12.2025)

Wall Street se tranzacționează aproape de niveluri record, dar cu o notă de precauție față de sectorul tehnologic, unde acțiunile Broadcom (AVGO.US) au scăzut ieri cu aproape 5%, în ciuda unui raport de câștiguri foarte solid . Contractele futures S&P 500 se tranzacționează în mare parte neschimbate vineri, în timp ce contractele futures Nasdaq 100 sunt în scădere cu 0,5%.

Broadcom a depășit așteptările în ceea ce privește veniturile (18,02 miliarde de dolari față de 17,49 miliarde de dolari prognoză) și câștigurile pe acțiune (1,95 dolari față de 1,87 dolari prognoză) și a emis o estimare pentru primul trimestru fiscal curent de 19,1 miliarde de dolari în vânzări, comparativ cu 18,3 miliarde de dolari așteptați de analiștii LSEG.

CEO-ul Hock Tan a declarat într-un comunicat că Broadcom se așteaptă ca vânzările de cipuri AI în acest trimestru să se dubleze față de anul precedent, ajungând la 8,2 miliarde de dolari (cipuri AI personalizate și semiconductori pentru rețele AI). Venitul net a crescut cu 97%, de la 4,32 miliarde de dolari, sau 90 de cenți pe acțiune, în perioada similară a anului trecut, la 8,51 miliarde de dolari, sau 1,74 dolari pe acțiune.

În sesiunea de tranzacționare de ieri, indicele S&P 500 a crescut cu 0,2% și a atins un nou maxim istoric, deși o parte a pieței a început să reducă expunerea la acțiunile legate de AI în urma rezultatelor Oracle. După sesiune, Broadcom a raportat câștigurile, iar deși raportul în sine a fost unul record, compania a dezamăgit cu perspectivele de vânzări pentru segmentul AI.

Având în vedere calendarul macroeconomic relativ ușor de astăzi, atenția pieței se va concentra pe discursurile membrilor Fed (Paulson, Hammack, Goolsbee), precum și pe datele secundare din Europa, inclusiv datele CPI din Germania și Franța și datele privind PIB-ul din Marea Britanie. Piețele de acțiuni din Asia își extind câștigurile, susținute de nivelurile record de pe Wall Street și piețele bursiere globale. Sentimentul investitorilor este susținut de așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor de către Fed în acest an, precum și de o evaluare pozitivă a stării economiei SUA. Indicele MSCI Asia Pacific a câștigat 0,9%, îndreptându-se spre cea mai mare închidere de la jumătatea lunii noiembrie. Cea mai puternică performanță a fost înregistrată în Japonia, unde indicele Topix s-a apropiat de un nivel record. Creșterile au fost determinate de sectorul financiar, susținut de speculațiile că Banca Japoniei ar putea majora ratele dobânzilor încă de săptămâna viitoare, lucru pe care piața îl așteaptă de luni de zile. O imagine contrastantă a apărut în China, unde indicii principali au scăzut. Guvernul a anunțat sprijin suplimentar pentru economie, dar fără stimulente fiscale suplimentare în 2025, ceea ce a răcit sentimentul investitorilor și a declanșat realizarea de profituri. Piețele globale de acțiuni continuă să înregistreze un ritm puternic. Indicele MSCI All Country World a crescut cu încă 0,1% după ce ieri a închis la un nivel record. Indicele de referință este pe cale să înregistreze un câștig de aproximativ 21% în 2025, ceea ce ar fi cel mai bun rezultat al său din ultimii șase ani. Omologul său asiatic se tranzacționează cu mai puțin de 2% sub maximul istoric. Pe piețele de mărfuri: Cuprul este stabil după ce recent a atins un nivel record.

Majoritatea metalelor industriale sunt în creștere, ca răspuns la discursul mai dovish al Fed.

Aurul se corectează după trei zile de creșteri, deși piața continuă să se aștepte la o relaxare monetară suplimentară.

Argintul rămâne aproape de nivelurile record.

Petrolul a revenit de la minimele din ultimele două luni. Bitcoin rămâne într-un interval îngust, în jurul valorii de 92.500 USD, semnalând o luptă continuă între cerere și ofertă într-o zonă cheie. În ciuda maximelor record înregistrate de acțiunile americane, Bitcoin nu a reușit să depășească în mod durabil zona de 94.000 USD. Sursa: xStation5

