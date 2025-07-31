Rezumatul dimineții (31.07.2025)

Indicii bursieri americani s-au redresat complet ieri, după pierderile înregistrate în urma conferinței de presă a Fed despre decizia privind rata dobânzii. Motorul acestei reveniri puternice a fost reprezentat de rezultatele trimestriale foarte solide ale companiilor din sectorul tehnologic, în special Microsoft și Meta. Indicii US100 și US500 au încheiat ziua la niveluri record.

BoJ a menținut rata dobânzii pe termen scurt la 0,5 % și a votat în unanimitate menținerea politicii actuale, ridicând în același timp previziunile privind inflația CPI de bază pentru anii fiscali 2025-2027.

Banca se așteaptă la o creștere treptată a inflației, susținută de salarii mai mari și consum moderat. BoJ rămâne prudentă și semnalează că noi majorări sunt posibile numai dacă datele economice și cele privind prețurile le justifică.

BoJ a recunoscut că inflația va încetini probabil pe termen scurt, dar se așteaptă ca aceasta să accelereze ulterior. Banca a subliniat creșterea așteptărilor inflaționiste, dar a avertizat că tensiunile comerciale ar putea submina creșterea salariilor. Sprijinul fiscal din SUA și Europa ar putea îmbunătăți cererea globală. Scenariul de bază nu prevede perturbări majore ale ofertei.

USDJPY a scăzut sub 148,65 după decizia BoJ și revizuirea previziunilor privind inflația, dar perechea s-a redresat ulterior. Piețele au interpretat poziția BoJ ca un semn de normalizare lentă, mai degrabă decât de înăsprire imediată.

Trump a prezentat un acord comercial cuprinzător cu Coreea de Sud, care include investiții americane în valoare de 350 de miliarde USD și achiziții de GNL în valoare de 100 de miliarde USD. Exporturile sud-coreene către SUA vor fi supuse unui tarif de 15 %, în timp ce exporturile americane vor fi scutite de tarife.

Secretarul pentru comerț Lutnick a confirmat noi acorduri comerciale cu Thailanda și Cambodgia. Detaliile rămân limitate.

Producția industrială din Japonia a crescut în iunie cu 1,7 % față de luna precedentă (prognoza era de -0,6 %), iar vânzările cu amănuntul au crescut cu 2,0 % față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind așteptările. Revenirea producției și a consumului susține optimismul prudent al BoJ.

Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier din China a scăzut în iulie la 49,3, înregistrând a patra scădere lunară consecutivă. Indicatorul PMI din sectorul serviciilor s-a situat la 50,1, cel mai scăzut nivel din noiembrie. Exporturile pierd din avânt, iar cererea internă rămâne slabă. Piețele au interpretat aceste date ca o dovadă a continuării încetinirii economice.

Vânzările cu amănuntul din Australia au crescut în iunie cu 1,2 % față de luna precedentă (prognoza era de +0,4 %), susținând ipoteza redresării economice. Viceguvernatorul Hauser s-a arătat optimist cu privire la reziliența consumatorilor și la puterea pieței muncii. Piețele se așteaptă în continuare la o reducere a ratei dobânzii de către RBA în august.

Trump a amenințat India cu tarife de 25 % și a criticat relațiile comerciale ale acesteia cu Rusia. El a declarat că un acord cu Canada ar fi „foarte dificil” având în vedere planurile acesteia de a recunoaște Palestina.

Goldman Sachs a estimat că noua rată efectivă a tarifelor SUA la importurile din Brazilia este de 30,8 %.

Visa a raportat venituri de 10,2 miliarde USD în trimestrul al treilea (prognoza fiind de 9,87 miliarde USD) și un EPS de 2,98 USD (prognoza fiind de 2,85 USD). Volumul tranzacțiilor transfrontaliere a crescut cu 12 %, iar volumul total al plăților a crescut cu 8 % față de aceeași perioadă a anului trecut. Profitul net a atins 5,3 miliarde USD, impulsionat de consumul puternic.

Veniturile anuale ale OpenAI au urcat la 12 miliarde USD, dublându-se în șapte luni. ChatGPT are acum 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal.

