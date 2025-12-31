Rezumatul dimineții(31.12.2025)

Piețele globale se tranzacționează în intervale restrânse, cu lichiditate redusă, în perioada post-sărbători. Participarea completă a pieței nu este de așteptat să revină până în jurul datei de 5 ianuarie.

Indicatorul PMI oficial pentru sectorul manufacturier din China a crescut la 50,1 (față de 49,2 anterior și 49,2 estimat), întrerupând o serie de opt luni de contracție și revenind peste pragul de expansiune de 50 de puncte. Îmbunătățirea a survenit în ciuda faptului că profiturile fabricilor au înregistrat cea mai abruptă scădere anuală din ultimul an, subliniind faptul că redresarea rămâne provizorie și fragilă.

Indicatorul PMI pentru sectorul non-manufacturier a crescut la 50,2 (de la 49,5), inversând contracția din noiembrie în sectorul serviciilor și al construcțiilor. Indicele PMI compozit s-a îmbunătățit la 50,7 (de la 49,7), semnalând o redresare generală, deși încă modestă, a activității în perioada de sfârșit de an.

South China Morning Post a raportat că ByteDance intenționează să cheltuiască aproximativ 14 miliarde USD pe cipuri Nvidia în 2026, reflectând cererea crescândă de putere de calcul și consolidând narațiunea privind investițiile puternice în infrastructura de AI, în ciuda incertitudinii macroeconomice mai largi.

Indicii regionali se tranzacționează în mare parte la un nivel mai scăzut. Piețele chineze sunt în scădere cu 0,90-1,00%, JP225 din Japonia este în scădere cu 0,33%, iar AU200cash din Australia este în scădere cu 0,25%.

Metalele prețioase înregistrează un nou val de vânzări după revenirea de ieri. Aurul a scăzut cu 0,60%, la 4.300 USD pe uncie, argintul a scăzut cu 6,30%, la 71,40 USD, paladiul a scăzut cu 6,40%, iar platina a scăzut cu 10,50%.

Piața se așteaptă ca OPEC+ să confirme decizia de a suspenda creșterea ofertei la reuniunea din 4 ianuarie. Pe piața petrolului apar semnale de supraofertă și încetinire a creșterii cererii, în timp ce AIE avertizează în prezent asupra unui nivel potențial record al supraofertei în 2026.

China își extinde programul de subvenții pentru consumatori, dar amploarea sprijinului rămâne limitată. În prima fază, China va aloca 62,5 miliarde de yeni (≈ 11,5 miliarde de dolari) din emisiunea de obligațiuni speciale pe termen lung pentru a-și extinde schema de subvenții „trade-in”, iar în 2026 va extinde programul pentru a include dispozitive digitale și inteligente (o reducere de 15%, plafonată la 500 de yeni per produs).

Procesul-verbal al reuniunii FOMC descrie decizia de reducere a ratei dobânzii ca fiind „perfect echilibrată”. Majoritatea membrilor au susținut reducerea intervalului țintă la 3,50-3,75%. Cu toate acestea, doi membri au susținut menținerea ratelor dobânzilor la nivelul actual, în timp ce Miran a pledat pentru o reducere de 50 de puncte de bază. Factorii de decizie au subliniat riscurile legate de slăbirea pieței muncii.

Bitcoin este ușor în creștere, la 88.400 USD, în timp ce Ethereum a crescut, de asemenea, la 2.970 USD. Piața criptomonedelor rămâne într-un interval de consolidare strâns, practic neschimbat de aproximativ o lună.

