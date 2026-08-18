Rezumatul dimineții: Prețul petrolului Brent depășește 91 USD (18.08.2026)

📈 Piețele bursiere și acțiunile Gigantul american Nvidia s-a angajat să investească până la 105 miliarde de dolari pentru construirea unui campus de centre de date de 8 GW în Ohio, care urmează să fie închiriat către OpenAI , în timp ce Microsoft și Salesforce au în vedere achiziționarea platformei Darwinbox înainte de debutul acesteia pe bursă.

Venitul anual recurent ( ARR ) al Anthropic a depășit 65 de miliarde de dolari la sfârșitul lunii iulie, reprezentând o creștere de peste șapte ori față de sfârșitul anului trecut, alimentând optimismul înaintea ofertei publice inițiale (IPO) planificate.

Indicii asiatici au înregistrat scăderi semnificative: indicele japonez Nikkei 225 a pierdut peste 1,6% (cu vânzări masive la Kioxia și Murata ), indicele sud-coreean KOSPI a scăzut cu 1,1% , iar companiile tehnologice chineze, inclusiv JD.com și Meituan , s-au confruntat, de asemenea, cu vânzări masive.

Wall Street a încheiat sesiunea sub presiunea vânzărilor: S&P 500 a scăzut la 7.742 puncte (-0,3%) , Nasdaq 100 la 29.898 puncte (-0,6%) , iar acțiunile Microsoft au pierdut peste 3%, ajungând la 480 de dolari .

Indicele european CAC 40 a înregistrat o scădere de 0,79% din cauza creșterii pozițiilor short pe obligațiunile de stat franceze (OAT) , declanșată de o dispută politică privind bugetul pentru 2027. 🏛️ Macroeconomie Piețele globale de obligațiuni se confruntă cu o vânzare masivă: randamentul obligațiunilor americane pe 30 de ani a atins 5,3% (cel mai ridicat nivel din 2007), iar randamentele obligațiunilor japoneze pe 10 ani au crescut la ~2,95% (niveluri nemaiîntâlnite de trei decenii).

La nivel global, observăm o scădere evidentă a volumului de obligațiuni ale Trezoreriei SUA deținute. În iunie, s-a înregistrat o scădere până la 9,299 trilioane de dolari , determinată de reducerile de portofoliu efectuate de investitori din Japonia, Marea Britanie și China , ceea ce, potrivit analiștilor ING, ar putea prelungi valul de vânzări de obligațiuni, ducând la randamente mai mari și putând avea un impact, printre altele, asupra aurului.

Goldman Sachs consideră că o eventuală majorare a ratei dobânzii de către Fed este extrem de improbabilă , având în vedere datele slabe privind inflația, dar piețele se tem de presiunea asupra costurilor exercitată de materiile prime în perspectiva simpozionului de la Jackson Hole.

Autoritățile chineze au prezentat un plan de stimulare a consumului la nivel de județ , în timp ce Banca Populară a Chinei (PBoC) ia în considerare o reducere a ratei LPR și orientarea principalului instrument de lichiditate către operațiuni de repo invers de o zi . 🛢️ Materii prime Prețurile petrolului Brent cresc accelerat, depășind 91 de dolari pe baril, în timp ce WTI rămâne peste 84 de dolari în urma unui atac asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz și a expirării memorandumului de 60 de zile între SUA și Iran, care era, de fapt, deja inaplicabil. Cu toate acestea, nu pare probabil ca Statele Unite să decidă asupra unei lovituri mai puternice în acest moment.

Deși nu au loc negocieri oficiale, discuțiile se desfășoară prin intermediari. Au apărut zvonuri conform cărora Iranul urma să controleze navele care intrau în Strâmtoarea Hormuz, iar Omanul pe cele care ieșeau, cu participarea SUA. Se pare că o astfel de propunere a fost respinsă de Iran.

Diferențialul de cracare al motorinei din SUA a atins un nivel record de 102,20 dolari pe baril din cauza tensiunilor geopolitice și a cererii maxime din agricultură și transportul maritim.

Aurul a scăzut la aproximativ 4.392 dolari pe uncie, confruntându-se cu o rezistență tehnică puternică la 4.500 dolari , chiar dacă cererea din partea băncilor centrale a atins aproape 300 de tone în trimestrul al doilea , iar Wells Fargo menține un obiectiv de 4.900–5.100 dolari pentru 2026.

Cuprul se confruntă cu o criză a ofertei și cu o creștere bruscă a spread-urilor pe LME , iar BHP a anunțat că acest metal a depășit minereul de fier ca principal motor al profitului companiei.

Piețele mărfurilor agricole înregistrează creșteri puternice: cacaoa a crescut cu 5,09% (+9,94% săptămânal) , iar sucul de portocale a câștigat 3,18% . 💱 Valute Banca Centrală a Indiei (RBI) a efectuat o intervenție valutară , vânzând dolari pentru a atenua presiunea asupra rupiei (USD/INR aproape de maxime) declanșată de ieșirile de capital și de prețurile ridicate ale petrolului.

Cursul USD/JPY oscilează în jurul valorii de 159,7 , rămânând aproape de minimele de două săptămâni ale yenului, pe măsură ce efectul intervențiilor comune anterioare dintre SUA și Japonia se estompează.

Dolarul neozeelandez (NZDUSD) a scăzut sub 0,5900 după publicarea unor date dezamăgitoare din China privind vânzările cu amănuntul și producția industrială din luna iulie.

Analizele instituționale indică o potențială slăbire pe termen mediu a dolarului american în favoarea EUR și GBP (Westpac) , precum și atractivitatea pozițiilor de carry trade pe perechea EURAUD, cu un obiectiv de 1,53 (Morgan Stanley) . ₿ Criptomonede Bitcoin se consolidează peste nivelul de 64.000 de dolari , iar Fundstrat prognozează o creștere a volatilității de cel puțin 30% în următoarele două luni.

Sectorul altcoin-urilor înregistrează o vânzare masivă, condusă de Gala (-15,53%) și Filecoin (-7,76%) . 🌍 Geopolitică O explozie pe o navă comercială în Strâmtoarea Hormuz (sala motoarelor avariată, o victimă în rândul echipajului) a coincis cu expirarea armistițiului dintre SUA și Iran și cu amenințările din partea Washingtonului, crescând semnificativ riscul de escaladare a conflictului.

Peste 180 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Moscovei într-un atac masiv care a lovit, printre altele, centrul logistic al companiei Wildberries . 🔭 Piețe de urmărit Petrolul brut WTI — expunere directă la riscul geopolitic legat de Strâmtoarea Hormuz și testarea maximelor din ultimele două săptămâni, peste 84 de dolari .

Cuprul — scor z extrem de ridicat (+3,23) și reducerea spread-urilor pe LME , combinate cu schimbarea structurii profitului companiei BHP .

Gala — scădere bruscă a prețului care împinge scorul z mult sub normă (-1,45) , creând riscul unei capitulări sau șansa unui short squeeze .

Nikkei 225 — scădere a indicelui (-1,62%) cu un scor z foarte ridicat (+3,49) și creșterea randamentelor obligațiunilor de stat japoneze la maxime multianuale.

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