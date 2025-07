Rezumatul zilei: Acțiunile își continuă raliul pe fondul surprizei pozitive a raportului NFP, dolarul se redresează (03.07.2025)

Wall Street a închis mai devreme din cauza sărbătorilor de mâine, 4 iulie (mâine nu se tranzacționează).

Indicii americani au atins astăzi noi maxime, impulsionați de un raport privind locurile de muncă din SUA (NFP) mai bun decât se aștepta. Nasdaq 100 conduce câștigurile (+1%), S&P 500 depășește nivelul de 6250 (+0,9%), iar Dow Jones crește cu peste 0,8%.

Votul final asupra „Big Beautiful Bill” al lui Trump continuă să fie amânat din cauza discursului în curs – care durează deja peste 8 ore – al congresmanului Hakeem Jeffries, liderul Partidului Democrat, care folosește regula obișnuită a „minutei magice”. Aceasta permite liderilor de partid să vorbească fără limite de timp după încheierea dezbaterii unui proiect de lege.

Numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol a crescut cu 147.000 (așteptări: 110.000), iar cifra anterioară a fost revizuită în creștere la 144.000 (de la 139.000). Șomajul a scăzut în mod neașteptat la 4,1% (prognoză: 4,3%, anterior: 4,2%).

Indicele ISM pentru sectorul serviciilor din SUA a crescut la 50,8, depășind așteptările (50,5) și valoarea anterioară de 49,9.

Pe fondul datelor solide privind piața muncii, așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de către Fed au scăzut. Drept urmare, randamentele titlurilor de stat americane pe 10 ani au crescut astăzi cu 6 puncte de bază, revenind peste 4,34%. Această mișcare a șters câștigurile înregistrate de prețurile obligațiunilor în ultimele două săptămâni.

Prețul acțiunilor Lucid Group a crescut cu aproape 6% după ce a raportat un număr record de vehicule electrice vândute în trimestrul al doilea al anului 2025. Compania a livrat 3.309 vehicule în al doilea trimestru, comparativ cu 2.394 în aceeași perioadă a anului trecut.

Tesla s-a menținut la prețul de închidere de ieri, în ciuda vânzărilor slabe. În trimestrul al doilea al anului 2025, livrările de mașini au scăzut la 384.000, o scădere de peste 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. Este al doilea trimestru consecutiv în care vânzările de vehicule sunt sub 400.000.

Piețele europene continuă creșterile de ieri. Dintre indicii principali, DAX din Germania și FTSE 100 din Marea Britanie înregistrează cele mai bune performanțe, fiecare cu o creștere de aproximativ 0,6%. Indicele IT40 din Italia a crescut cu 0,4%, iar indicele CAC 40 din Franța a câștigat 0,2%. Singura scădere se înregistrează la SMI din Elveția, care a scăzut cu puțin peste 0,1%.

Datele PMI din sectorul serviciilor din Europa au fost ușor mai bune decât se aștepta, deși surpriza nu a fost mare. Dintre principalele economii din Zona Euro, doar Italia și Spania au raportat indicatorii PMI în sectorul serviciilor peste 50 de puncte.

Inflația CPI din Elveția a înregistrat o ușoară revenire, contrar așteptărilor privind continuarea presiunilor deflaționiste. Indicele a crescut cu 0,1% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoza: -0,1%; valoarea anterioară: -0,1%).

Pe piața valutară, dolarul american se redresează puternic față de majoritatea monedelor G10, în urma raportului NFP mai bun decât se aștepta (indicele USD: +0,35%). Cele mai mari corecții se înregistrează la monedele tradiționale considerate refugiu sigur: francul elvețian (USDCHF: +0,4%), yenul (USDJPY: +1%) și euro (EURUSD: -0,35% până la 1,1756). Dolarul canadian (USDCAD: -0,25%) și lira sterlină (GBPUSD: +0,1%) sunt mai rezistente.

Petrolul Brent și WTI au scăzut cu 0,4% și, respectiv, 0,6%, după ce s-a raportat că OPEC discută o creștere a producției în august la 411.000 de barili pe zi. Contractele futures pe gaz natural sunt, de asemenea, în scădere cu 1,1%, în urma datelor care arată stocuri mai mari decât se aștepta în SUA.

Metalele prețioase sunt în mare parte în scădere: contractele futures pe platină au șters o parte din câștigurile de ieri, scăzând cu 2,9% aproape de limita superioară a intervalului de consolidare din această săptămână. Aurul este în scădere cu aproximativ 0,7%, paladiul cu 0,9%. Numai argintul își continuă raliul, câștigând 0,8%.

Pe piața criptomonedelor, scăderile continuă. În timp ce Bitcoin a crescut cu 0,25%, până la 109.480 USD, alte monede importante sunt în teritoriul negativ: Ethereum (-0,7%, până la 2.574 USD), Solana (-1,75%), Graph (-1,3%), Sushi (-0,8%) și Trump (-0,7%).

