Rezumatul zilei: Acțiunile tehnologice revin, dolarul domină, aurul se retrage (21.03.2025)

Indicii americani au recuperat cea mai mare parte a pierderilor de la deschiderea de astăzi. Nasdaq se tranzacționează plat, DJIA este în scădere cu 0,1%, S&P 500 se depreciază cu 0,3%, iar Russell 2000 pierde cel mai mult (-0,5%). Indicele fricii, VIX, este în creștere cu aproape 1,3% astăzi.

Donald Trump a anunțat „flexibilitate” în ceea ce privește tarifele de retorsiune planificate pentru începutul lunii aprilie.

John Williams (Fed) nu vede riscuri de incertitudine în așteptările inflaționiste din SUA, descriind ultimele date de la Universitatea din Michigan ca fiind un outlier.

Acțiunile Boeing (BA.US) au crescut cu peste 5% după ce compania a obținut un contract strategic cu Pentagonul pentru noul avion de luptă american F-47, evaluat la 20 de miliarde de dolari.

Sesiunea de astăzi de pe Wall Street aduce o altă încercare de îmbunătățire a sentimentului în jurul Tesla (TSLA.US). Acțiunile companiei revin cu 4% astăzi, după ce indicii americani au redus pierderile în urma comentariilor lui Trump.

Europa a încheiat săptămâna cu scăderi. Aproape toți indicii de pe Bătrânul Continent au înregistrat corecții ( DAX din Germania: -0,47%, CAC40 din Franța: -0,63%, FTSE 100 din Marea Britanie: -0,63%, FTSE MIB din Italia: -0,39%, SMI din Elveția: -0,17%), cu excepția IBX35 spaniol, care a avansat 0,33%.

„Totul indică o nouă reducere a ratei în aprilie”, a comentat Yannis Stournaras, unul dintre membrii “dovish” ai BCE.

Acțiunile International Airlines Group (IAG.UK) au scăzut cu aproape 2% în cursul ședinței de astăzi, după ce aeroportul Heathrow a fost nevoit să suspende traficul aerian pentru întreaga zi din cauza unui incendiu la o substație electrică care alimentează aeroportul.

Aurul și alte metale prețioase pierd astăzi o valoare semnificativă, deoarece Triple Witching Day crește volatilitatea (volumele de tranzacționare), încurajând marcarea profiturilor după o creștere puternică în primul trimestru.

Contractele futures pentru petrolul Brend și WTI cresc ușor astăzi (0,21% și, respectiv, 0,29), în timp ce contractul NATGAS scade cu 0,7%.

Piața valutară a fost dominată astăzi de dolarul american, care s-a întărit față de aproape toate monedele G10 (USDIDX: +0,26%). Cele mai mari deprecieri au fost observate pentru monedele din Antipozi (AUDUSD: -0,43%, NZDUSD: -0,38%), urmate de lira sterlină (GBPUSD: -0,34%) și yenul japonez (USDJPY: +0,32%). EURUSD este în scădere pentru a treia zi consecutiv (-0,26%), coborând la 1,0823.

Sentimentul pieței este mixt. Bitcoin este tranzacționat plat intraday, în timp ce Ethereum este în scădere cu aproape 0,4%.

