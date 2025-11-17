Rezumatul zilei: Activele de risc continuă să scadă din cauza temerilor legate de reducerea ratei dobânzii în SUA (17.11.2025)

Aspecte esențiale Indicii americani au înregistrat pierderi suplimentare, în ciuda unor câștiguri minore înregistrate la începutul sesiunii

Yenul se depreciază în urma datelor negative privind PIB-ul

Bitcoin atinge cel mai scăzut nivel din aprilie

În ciuda unei reveniri inițiale, indicii bursieri americani se îndreaptă la închidere spre teritoriu negativ. Russell 2000, indicele companiilor cu capitalizare mică (US2000: -0,8%) înregistrează cele mai mari pierderi, rămânând cel mai expus riscului creșterii ratelor dobânzilor. US100, US500 și US30 sunt în scădere cu aproximativ 0,5%.

Acțiunile din sectorul tehnologic au înregistrat cele mai mari pierderi pe Wall Street astăzi, afectate de îngrijorările legate de evaluarea sectoarelor legate de inteligența artificială și de tensiunile crescânde înaintea publicării rezultatelor financiare ale Nvidia (NVDA.US: -1,7%). Dintre companiile incluse în grupul „Mag 7”, doar Alphabet (GOOG.US: +3,5%) și Tesla (TSLA.US: +2%) au înregistrat creșteri. Berkshire Hathaway a dezvăluit că deține acțiuni Alphabet în valoare de 4,9 miliarde de dolari (17,85 milioane de acțiuni la 30 septembrie), ceea ce o face a zecea cea mai mare deținere din portofoliul său.

Și în Europa au dominat scăderile. DE40 va închide la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni (-1,24% până la 23.600), iar FRA40 (-0,5%), SPA35 (-1,15%), ITA40 (-0,5%) și FTSE 100 (-0,25%) sunt, de asemenea, în teritoriul negativ.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) a anunțat o reducere a prețului medicamentelor sale pentru obezitate Wegovy/Ozempic în SUA la 349 USD pe lună pentru a concura pentru cota de piață. Acțiunile au câștigat 0,5%.

Pe piețele valutare, indicele dolarului american crește pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă reducere a ratei dobânzii în decembrie în SUA (USDIDX: +0,2%). Monedele piețelor emergente au înregistrat cele mai mari pierderi față de dolar (de exemplu, USDISL: +0,8%, USDBRL, USDPLN: +0,5%). Yenul japonez rămâne cea mai slabă monedă, pierderile sale continuând după publicarea unui raport negativ privind PIB-ul (USDJPY: +0,4%). EURUSD a scăzut cu 0,25%, coborând puțin sub 1,16 (în prezent 1,159).

Contractele futures pe soia au înregistrat o revenire de 2,75%, depășind nivelul de rezistență cheie, pe fondul speranțelor privind reluarea achizițiilor de soia americană de către China și al rapoartelor USDA care indică recolte mai mici.

Criptomonedele au continuat să scadă. Bitcoin a pierdut 1,4%, ajungând la 92.920 USD, cel mai scăzut nivel din aprilie, în timp ce Ethereum a scăzut cu 1,5%, ajungând la 3.050 USD.

Aurul a scăzut pentru a treia zi consecutivă (-0,4%, ajungând la 4.066 USD), în timp ce argintul a câștigat 0,2%, ajungând la 50,80 USD.

