Rezumatul zilei: Apple impulsionează creșterea burselor; tarifele revin în centrul atenției 🔎

Bursa americană a continuat astăzi revenirea, susținută de o creștere semnificativă a capitalizării bursiere a Apple. La momentul redactării acestui articol, indicele US100 a crescut cu 1,30% , în timp ce indicele US500 a câștigat 0,70% . Raliul este alimentat din nou de grupul Big Tech , în timp ce companiile cu capitalizare mai mică înregistrează performanțe slabe pe fondul tensiunilor comerciale crescânde — US2000 este în scădere cu 0,30% .

Menținerea tarifelor ridicate pentru Elveția și noile majorări tarifare pentru India au afectat dolarul american, care este astăzi a doua cea mai slabă monedă din G10 , după francul elvețian (CHF) . Indicele USD (USDIDX) a scăzut cu 0,50% , în timp ce francul pierde între 0,50% și 0,60% , sub presiunea eșecului încheierii unui acord comercial cu SUA și a presiunii continue asupra tarifelor.

Apple (AAPL) a crescut cu 5,90% miercuri, ajungând la 215 USD pe acțiune, după ce președintele Donald Trump a anunțat că compania va investi încă 100 de miliarde de dolari în producția din SUA. Acest lucru aduce angajamentul total al Apple pe plan intern la 600 de miliarde de dolari pe o perioadă de patru ani.

Angajamentul de investiții vine pe fondul presiunilor crescânde asupra Apple de a-și reduce dependența de producția din străinătate și de a evita tarifele punitive. Apple intenționează să își concentreze investițiile în SUA pe produse premium și infrastructura AI , mai degrabă decât pe producția în masă de dispozitive.

Petrolul s-a retras de la maximele zilnice după ce Trump a anunțat un tarif suplimentar de 25% pentru produsele indiene , ca răspuns la achizițiile continue de petrol rusesc ale Indiei. Rusia neindicând niciun semn că ar fi de acord cu un armistițiu în Ucraina, SUA vizează atât Rusia, cât și partenerii săi comerciali.

Noua rată — un tarif suplimentar de 25% peste cel existent de 25% — face din India unul dintre cei mai vizați parteneri comerciali ai SUA. India a calificat decizia drept „ nedreaptă și irațională ”, subliniind că achizițiile sale de petrol se bazează pe nevoile pieței și securitatea energetică . Tarifele vor intra în vigoare în 21 de zile .

Președinta Elveției, Viola Amherd , a părăsit Washingtonul fără a ajunge la un acord tarifar . Trump a menținut un tarif de 39% pentru produsele elvețiene, invocând excedentul comercial de 40 de miliarde de dolari al țării.

McDonald's a publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea al anului 2025 , care au fost în mare parte mai bune decât așteptările consensuale. Creșterea vânzărilor a fost determinată în parte de noi parteneriate , inclusiv o campanie legată de filmul Minecraft , care a contribuit la revigorarea interesului consumatorilor pentru lanțul de fast-food.

Acțiunile Snap Inc. (SNAP.US) au scăzut cu aproximativ 21% în urma rezultatelor trimestriale dezamăgitoare și a problemelor tehnice cu platforma sa de publicitate , care au încetinit creșterea veniturilor din publicitate. Compania a raportat o creștere a veniturilor de doar 8,7% față de anul precedent, semnificativ mai mică decât în trimestrele anterioare, care au înregistrat o creștere de două cifre.

În Europa, vânzările cu amănuntul din zona euro au înregistrat o revenire, deși cifrele lunare au fost ușor sub așteptări. Real: +0,3% MoM ; Previziuni: +0,4% MoM ; Anterior: –0,3% MoM

