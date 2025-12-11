Rezumatul zilei: Argintul atinge un nou maxim istoric, EURUSD la cel mai ridicat nivel din octombrie

Acțiunile americane au reușit să recupereze o mare parte din pierderile cauzate de slăbiciunea companiilor din sectorul tehnologic, în contextul unei vânzări masive a acțiunilor Oracle. Indicele S&P 500 este acum în ușoară creștere, în timp ce Nasdaq a scăzut cu 0,6% și Russell 2000 a crescut cu 1,1%.

Reamintim că piața s-a concentrat pe creșterea prudentă a veniturilor, investițiile agresive în AI și întrebarea dacă Oracle a exagerat cu efectul de levier. Acest lucru a determinat scăderea cu 9% a acțiunilor companiei astăzi, iar la un moment dat în cursul zilei acestea au înregistrat o scădere de până la 15%.

La scurt timp după sesiunea de astăzi, companii precum Broadcom, Costco și Lululemon Athletica își vor prezenta rezultatele trimestriale.

Walt Disney Co. (DIS.US) a anunțat un parteneriat inovator cu OpenAI, investind 1 miliard de dolari în start-up-ul de AI și devenind primul partener important de licențiere pentru platforma Sora. Acordul pe trei ani include furnizarea a peste 200 de personaje animate din bibliotecile Disney, Marvel, Pixar și Star Wars pentru generarea de conținut video.

Eli Lilly (LLY.US) a publicat rezultatele studiilor de fază III ale noului său medicament experimental de generație nouă, retatrutide, care a demonstrat o reducere impresionantă a greutății medii de 23% (și chiar de aproape 29% în grupul cu doza cea mai mare) la pacienții tratați timp de 68 de săptămâni.

Prețurile gazelor naturale (NATGAS) suferă o corecție dinamică (-9%), îndepărtându-se de maximele de săptămâna trecută de 5,5 USD/MMBTU și testând un nivel de suport cheie în jurul valorii de 4,2 USD. Este important de menționat că sentimentul bearish a persistat chiar și în ciuda publicării unui raport EIA bullish.

Numărul cererilor de șomaj din SUA au crescut semnificativ față de valorile anterioare. După „blocarea” datelor în timpul închiderii guvernului, s-a înregistrat o scădere temporară a cererilor. Cererile au crescut cu până la 44.000, cea mai mare creștere unică din 2020. Valoarea în sine a înregistrat cea mai mare valoare din septembrie.

Francul elvețian și euro domină astăzi piața Forex. Pe de altă parte, se observă scăderi accentuate ale dolarului australian și dolarului american. Perechea EURUSD atinge cele mai ridicate niveluri de la începutul lunii octombrie.

Metalele prețioase au o performanță foarte bună astăzi, prețurile ARGINTULUI atingând noi maxime istorice, crescând cu aproape 4%. În același timp, AURUL câștigă 1,3%.

Criptomonedele înregistrează scăderi. Bitcoin costă în prezent 90.680.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."