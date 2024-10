Rezumatul zilei: Aurul stabilește un nou maxim istoric, Wall Street mixt în ciuda remarcilor lui Waller 🗽NATGAS urcă la 2,73 USD/MMBtu după rulaj 📈

Indicii americani compensează scăderile după o deschidere mai slabă. S&P 500 pierde deja doar 0,1%, Dow Jones este în creștere cu 0,2%, Nasdaq 100 este în scădere cu 0,3%, iar Russell 2000 pierde aproape 0,6%. În ciuda zilei “celor 3 vrăjitoare”, volatilitatea pe piețe este relativ scăzută

Comentariile lui Waller (Fed) au susținut sentimentul pe indicii bursieri. Waller a indicat că Fed se așteaptă la o valoare PCE mult mai slabă și se așteaptă la un nou declin puternic al inflației, care la un moment dat ar putea fi chiar o „îngrijorare” pentru Fed

Piețele au fost liniștite de comentariul conform căruia Fed va relaxa puternic politica, iar convingerea față de „dezinflația” puternică este să ne așteptăm la un nou ciclu agresiv de reduceri în SUA

Rezultatele dezamăgitoare ale FedEx împing prețul acțiunilor companiei în scădere cu 13%, la cel mai scăzut nivel din luna iunie a acestui an. UPS (-2,5%) se tranzacționează, de asemenea, în scădere pe un val de îngrijorări cu privire la starea sectorului companiilor de livrări.

Compania a înregistrat în ultimul trimestru cea mai slabă profitabilitate din 2009, pe lângă profituri și venituri mai slabe decât previziunile, și a dezamăgit previziunile.

Elliot Hill a fost numit noul CEO al Nike. Schimbarea CEO-ului vine după patru ani sub conducerea lui John Donahoe. Revenirea lui Hill este percepută ca o oportunitate de a reveni la strategiile anterioare ale Nike. În urma acestei știri, prețul acțiunilor companiei câștigă mai mult de 6%.

Acțiunile Constellation Energy au crescut cu peste 20% și au atins maxime istorice ca urmare a veștii redeschiderii centralei nucleare Three Miles Island, care va alimenta centrele de date ale Microsoft

Acțiunile companiilor producătoare de uraniu sunt, de asemenea, în creștere ca urmare a acordului. Cameco a crescut cu 8%, iar Uranium Energy Corp a crescut cu aproape 5%. Interesul sporit pentru energia nucleară ar putea crește cererea de minereu de uraniu

Indicii europeni au înregistrat o corecție după ce au realizat probabil câștiguri în urma raliului de ieri. DAX și CAC40 pierd astăzi -1,5%, FTSE 100 este în scădere cu 1,2%, iar IT40 din Italia este în scădere cu 0,8%. Stoxx Europe 600 pierde 1,4%.

Piața obligațiunilor înregistrează astăzi o revenire a randamentelor. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au crescut ușor la 3,73% (+1,5 bps), în timp ce obligațiunile germane pe 10 ani au crescut cu +1 bps la 2,2%.

Dintre monedele G10, yenul japonez este cel mai slab performer, pierzând 0,9% față de un coș de valute astăzi, după ce Banca Japoniei a decis să lase ratele dobânzilor neschimbate.

Vânzările cu amănuntul din luna iulie din Canada au crescut peste așteptări. În același timp, indicelui prețurilor de producție pentru luna august arată o scădere de 0,8%. Acest set de date susține un scenariu în care Banca Canadei poate depăși inflația fără a duce economia în recesiune. Vânzările cu amănuntul (m/m): 0.9%: Prognoză: 0.6% Anterior: -0.3% Vânzările cu amănuntul, cu excepția vehiculelor (m/m): 0.4%.Prognoză: 0.3% Anterior: 0.3%

Sentimentul pe piața criptomonedelor este încă destul de mixt; prețul Bitcoin a scăzut sub 63.000 USD. Aurul înregistrează noi câștiguri și este în creștere cu 1,2% astăzi la maxime istorice, peste 2.618 USD pe uncie, pe fondul semnalelor “dovish” din partea Fed și a optimismului privind continuarea „dezinflației

NATGAS câștigă după rollover, urcând la 2,72 USD/MMBtu. Dintre materiile prime agricole, zahărul a înregistrat cele mai mari câștiguri astăzi, în timp ce contractele pe cafeau au scăzut cu aproape 3%. Bumbacul pe bursa ICE a dat înapoi o parte din câștiguri și a scăzut la 73,5 USD pe balot

